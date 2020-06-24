МоваЯзык

Топ-темы:

Взломали базу данных полиции и выманивали деньги: в Украине задержали группу мошенников

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Криминал
1,8 т.
Взломали базу данных полиции и выманивали деньги: в Украине задержали группу мошенников

Задержана группа телефонных мошенников

Правоохранители задержали пятерых членов преступной группы, которые, получив доступ к полицейской базе, выманивали у пострадавших деньги под предлогом возврата похищенного имущества.

Сумма средств колебалась от 3 до 13 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева на странице в Facebook.

Как свидетельствуют материалы следствия, организовал и возглавил группу 37-летний ранее судимый житель Запорожской области, который лично подобрал ее участников среди знакомых и членов семьи. Все являются жителями Запорожья, двое из них имеют судимости.

"Преступники получили доступ к системе "Информационный портал Национальной полиции Украины", и искали граждан, которые обращались наспецлинию "102" по поводу похищения в них личных вещей на территории Киева, Львова, Одессы, Днепра и других регионов страны, в том числе по кражам мобильных телефонов, велосипедов, ценных вещей и т. д.", – говорится в сообщении.

Правоохранители задержали пятерых членов преступной группы

Правоохранители задержали пятерых членов преступной группы (Facebook Прокуратуры города Киева)

В прокуратуре подчеркнули, что сведения о пострадавших и их контактах злоумышленники получали от бывшего сотрудника ГУНП Нацполиции в Запорожской области. Затем они звонили потерпевшим и предлагали им выкупить похищенные вещи, перечислив деньги на карточку или номер мобильного.

Однако, когда потерпевший прибывал в определенное место, мошенники меняли условия встречи, настаивая на пересчете денег перед передачей похищенных вещей. Получив средства, злоумышленники просто выключали свои телефоны, а sim-карты уничтожали. Деньги мошенники снимали через банкоматы и распределяли между собой.

Преступники получили доступ к информационной базе полиции

Преступники получили доступ к информационной базе полиции (Facebook Прокуратуры города Киева)

По информации следствия, ежедневно злоумышленники осуществляли от 5 до 15 звонков. Пока установлено 12 лиц, пострадавших от преступной схемы, однако правоохранители убеждены, что обманутых может быть гораздо больше. Их просят обращаться в Подольское управление полиции и в Киевскую местную прокуратуру №7.

Пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в комментарии "УП" объяснила, что злоумышленники занимались мошенничеством по "рабочему" графику.

Мошенники выманивали деньги под предлогом возврата украденных вещей

Мошенники выманивали деньги под предлогом возврата украденных вещей (Facebook Прокуратуры города Киева)

"Ежедневно с 9 до 17. Sim-карты использовали лишь несколько часов, после чего уничтожали. В группе была жесткая дисциплина и суровые меры безопасности. Между собой они обсуждали не только детали совершения преступлений, но и способы конспирации и прикрытия, чтобы не быть пойманными правоохранительными органами. Все придерживались единых правил поведения, ведения разговоров между собой с использованием условных слов и фраз", – рассказала она.

Отметим, что по месту жительства задержанных провели обыски, во время которых изъяли деньги, мобильные терминалы, sim-карты нескольких операторов мобильной связи, рамки от уже использованных "симок" с абонентскими номерами, компьютерную технику, банковские карточки, наркотические средства и другие вещественные доказательства.

Сообщение о задержании преступной группы

Сообщение о задержании преступной группы (Facebook Прокуратуры города Киева)

Скриншот сообщения

Скриншот сообщения (Facebook Прокуратуры города Киева)

Как сообщал OBOZREVATEL в городе Каменское Днепропетровской области две женщины мошенническим путем завладели деньгами пожилой супружеской пары.

УкраинаКиевНовости Киева и Киевской области мошенничество в Киевемошенникипрокуратура КиеваНациональная полиция Украины
Поделиться в Facebook
  1. /Кияни
  2. /Криминал