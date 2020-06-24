Взломали базу данных полиции и выманивали деньги: в Украине задержали группу мошенников

Правоохранители задержали пятерых членов преступной группы, которые, получив доступ к полицейской базе, выманивали у пострадавших деньги под предлогом возврата похищенного имущества.

Сумма средств колебалась от 3 до 13 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева на странице в Facebook.

Как свидетельствуют материалы следствия, организовал и возглавил группу 37-летний ранее судимый житель Запорожской области, который лично подобрал ее участников среди знакомых и членов семьи. Все являются жителями Запорожья, двое из них имеют судимости.

"Преступники получили доступ к системе "Информационный портал Национальной полиции Украины", и искали граждан, которые обращались наспецлинию "102" по поводу похищения в них личных вещей на территории Киева, Львова, Одессы, Днепра и других регионов страны, в том числе по кражам мобильных телефонов, велосипедов, ценных вещей и т. д.", – говорится в сообщении.

Правоохранители задержали пятерых членов преступной группы (Facebook Прокуратуры города Киева)

В прокуратуре подчеркнули, что сведения о пострадавших и их контактах злоумышленники получали от бывшего сотрудника ГУНП Нацполиции в Запорожской области. Затем они звонили потерпевшим и предлагали им выкупить похищенные вещи, перечислив деньги на карточку или номер мобильного.

Однако, когда потерпевший прибывал в определенное место, мошенники меняли условия встречи, настаивая на пересчете денег перед передачей похищенных вещей. Получив средства, злоумышленники просто выключали свои телефоны, а sim-карты уничтожали. Деньги мошенники снимали через банкоматы и распределяли между собой.

Преступники получили доступ к информационной базе полиции (Facebook Прокуратуры города Киева)

По информации следствия, ежедневно злоумышленники осуществляли от 5 до 15 звонков. Пока установлено 12 лиц, пострадавших от преступной схемы, однако правоохранители убеждены, что обманутых может быть гораздо больше. Их просят обращаться в Подольское управление полиции и в Киевскую местную прокуратуру №7.

Пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в комментарии "УП" объяснила, что злоумышленники занимались мошенничеством по "рабочему" графику.

Мошенники выманивали деньги под предлогом возврата украденных вещей (Facebook Прокуратуры города Киева)

"Ежедневно с 9 до 17. Sim-карты использовали лишь несколько часов, после чего уничтожали. В группе была жесткая дисциплина и суровые меры безопасности. Между собой они обсуждали не только детали совершения преступлений, но и способы конспирации и прикрытия, чтобы не быть пойманными правоохранительными органами. Все придерживались единых правил поведения, ведения разговоров между собой с использованием условных слов и фраз", – рассказала она.

Отметим, что по месту жительства задержанных провели обыски, во время которых изъяли деньги, мобильные терминалы, sim-карты нескольких операторов мобильной связи, рамки от уже использованных "симок" с абонентскими номерами, компьютерную технику, банковские карточки, наркотические средства и другие вещественные доказательства.

Сообщение о задержании преступной группы (Facebook Прокуратуры города Киева)

Скриншот сообщения (Facebook Прокуратуры города Киева)

Как сообщал OBOZREVATEL в городе Каменское Днепропетровской области две женщины мошенническим путем завладели деньгами пожилой супружеской пары.