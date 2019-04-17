Вызывают анорексию и болезни сердца: в Киеве под видом таблеток для похудения продавали психотропы

В Киеве под видом таблеток для похудения продавали препараты с психотропными веществами. Их распространяли при помощи многих интернет-магазинов.

Препараты содержали сибутрамин, который способствует анорексии и развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева. Правоохранители задержали шестерых подозреваемых, которые покупали таблетки в Китае, а потом распространяли в Украине.

"Фигуранты создали более десяти сайтов, на которых рекламировались препараты для похудения. В объявлениях обещали, что употребление подавляет чувство голода, из-за чего вес быстро уйдет", – объяснили в полиции.

Таблетки для похудения Полиция Киева

Во время обысков у подозреваемых изъяли более миллиона упаковок таблеток общей стоимостью в 30 млн гривен. Злоумышленники уже успели продать препаратов на 3 миллиона гривен.

Троим фигурантам дела взяли под стражу с возможностью залога в 150 000 грн, еще троих поместили под круглосуточный домашний арест.

Таблетки для похудения Полиция Киева

Таблетки для похудения Полиция Киева

Как писал OBOZREVATEL, в марте в Киевской области полиция за сутки изъяла 600 килограмм героина. Общая стоимость наркотиков составила $50 миллионов.

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