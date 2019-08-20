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Вытянули из автомобиля: в Киеве посреди улицы похитили парня

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В Киеве четверо неизвестных посреди улицы вытянули из автомобиля парня, после чего запихнули его в BMW и скрылись.

Как сообщил источник OBOZREVATEL, инцидент произошел 20 августа в 16:50 на ул. Сечевых Стрельцов (бывш. Артема) в Шевченковском районе.

Отмечается, что с места происшествия похитители скрылись на авто николаевской регистрации в неизвестном направлении. Полиция объявила план "Перехват". Ведутся поиски злоумышленников.

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Похищение в Киеве

Похищение в Киеве

Google. Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дарницком районе Киева неизвестные похитили девушку и скрылись на легковом автомобиле Volkswagen Crafter белого цвета. Позже полиция обнаружила разыскиваемый автомобиль.

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Эксклюзив Криминал Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
криминал похищение
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Ш. Олег
Ш. Олег
Не знаю, то ли редакция "Обоза" так неудачно подбирает и компонует материалы, то ли день сегодня какой-то особенно неудачный для украинской столицы, но, ей-Богу, сегодняшние новости из Киева напоминают боевые сводки с передовой… Всё понимаю - мегаполис, война на Востоке, народ обозлённый… и всё равно это как-то чересчур.
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