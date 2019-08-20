Вытянули из автомобиля: в Киеве посреди улицы похитили парня

В Киеве четверо неизвестных посреди улицы вытянули из автомобиля парня, после чего запихнули его в BMW и скрылись.

Как сообщил источник OBOZREVATEL, инцидент произошел 20 августа в 16:50 на ул. Сечевых Стрельцов (бывш. Артема) в Шевченковском районе.

Отмечается, что с места происшествия похитители скрылись на авто николаевской регистрации в неизвестном направлении. Полиция объявила план "Перехват". Ведутся поиски злоумышленников.

Неизвестные похитили молодого человека на ул. Сечевых стрельцов Google. Maps

Похищение в Киеве Google. Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дарницком районе Киева неизвестные похитили девушку и скрылись на легковом автомобиле Volkswagen Crafter белого цвета. Позже полиция обнаружила разыскиваемый автомобиль.

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