Вытянули из автомобиля: в Киеве посреди улицы похитили парня

В Киеве четверо неизвестных посреди улицы вытянули из автомобиля парня, после чего запихнули его в BMW и скрылись.
Как сообщил источник OBOZREVATEL, инцидент произошел 20 августа в 16:50 на ул. Сечевых Стрельцов (бывш. Артема) в Шевченковском районе.
Отмечается, что с места происшествия похитители скрылись на авто николаевской регистрации в неизвестном направлении. Полиция объявила план "Перехват". Ведутся поиски злоумышленников.
Неизвестные похитили молодого человека на ул. Сечевых стрельцов
Google. Maps
Похищение в Киеве
Google. Maps
Как сообщал OBOZREVATEL, в Дарницком районе Киева неизвестные похитили девушку и скрылись на легковом автомобиле Volkswagen Crafter белого цвета. Позже полиция обнаружила разыскиваемый автомобиль.
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