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24 октября • обновлено в 15:41
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Выстрелили в голову: в Киеве посреди улицы напали на женщину

1.3т Читать материал на украинском

В Киеве неизвестный выстрелил в женщину из травматического пистолета. Пострадавшая была доставлена в больницу.

Преступление произошло вечером 23 октября возле одного из домов на ул. Вифлиемской (бывш. Академика Шлихтера). Об этом OBOZREVATEL узнал из собственных источников.

Пострадавшая – 35-летняя жительница Харьковской области. В результате она получила травмы головы и была срочно госпитализирована. По предварительной информации, преступник стрелял в женщину сзади.

ЧП произошло на ул. Вифлиемская

ЧП произошло на ул. Вифлиемская

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В пресс-службе ГУНП в Киеве нашим журналистам подтвердили случай нападения на женщину, отметив, что более подробную информацию дадут позже.

Как сообщал OBOZREVATEL, на улице Пушкинской, 34 в центре Киева 22 октября прогремел взрыв, в результате которого погибли два человека. Один из погибших – легендарный участник боевых действий на Донбассе Виктор Дегтярев (позывной "Сенсей").

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Темы
Эксклюзив Криминал Новости Киева и Киевской области
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Украина Киев
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