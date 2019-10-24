Выстрелили в голову: в Киеве посреди улицы напали на женщину

В Киеве неизвестный выстрелил в женщину из травматического пистолета. Пострадавшая была доставлена в больницу.

Преступление произошло вечером 23 октября возле одного из домов на ул. Вифлиемской (бывш. Академика Шлихтера). Об этом OBOZREVATEL узнал из собственных источников.

Пострадавшая – 35-летняя жительница Харьковской области. В результате она получила травмы головы и была срочно госпитализирована. По предварительной информации, преступник стрелял в женщину сзади.

ЧП произошло на ул. Вифлиемская Google. Maps

В пресс-службе ГУНП в Киеве нашим журналистам подтвердили случай нападения на женщину, отметив, что более подробную информацию дадут позже.

Как сообщал OBOZREVATEL, на улице Пушкинской, 34 в центре Киева 22 октября прогремел взрыв, в результате которого погибли два человека. Один из погибших – легендарный участник боевых действий на Донбассе Виктор Дегтярев (позывной "Сенсей").

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