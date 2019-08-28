"Выскочил перед капотом": в Киеве произошло жуткое ДТП с пострадавшим. Фото и видео 18+

Во вторник, 27 августа, около 21:50 в Деснянском районе Киева, на улице Братиславской, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода и авто Opel Astra. Мужчина перебегал дорогу в неположенном для этого месте, а машина сбила его.

Как сообщил "Информатор", пешехода с множественными травмами госпитализировали в Киевскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По предварительной информации, водитель автомобиля двигался по улице Братиславской в сторону Лесного проспекта. Поднимаясь на мост, недалеко от рынка "Юность", он сбил перебегавшего дорогу пешехода.

В Киеве произошло жуткое ДТП с пострадавшим Информатор

Водитель отметил, что пешеход "выскочил буквально перед его капотом и он не смог вовремя среагировать".

В Киеве произошло ДТП с участием пешехода и авто Информатор

Мужчина перебегал дорогу в неположенном для этого месте Информатор

Автомобиль сбил его Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 27 августа, в Киеве произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие при участии маршрутного автобуса. Всего в ДТП получили повреждения шесть авто.

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