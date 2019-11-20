Вышли из школы и не вернулись домой: на Киевщине пропали двое детей. Фото и приметы

В Фастове Киевской области двое детей сбежали из дома семейного типа. 10-летний Виталий Гадач и 12-летний Валентин Собковский в 8 утра 19 ноября пошли в школу и не вернулись домой.

Об исчезновении детей сообщила их опекун, местная жительница, написала пресс-служба полиции Киевской области на своей странице в Facebook. Дети вышли из учебного заведения в 15:30 и пошли в неизвестном направлении.

Так, 10-летний парень сбежал из дома не впервые. Он коммуникабелен, легко втирается в доверие, знакомится с прохожими и может рассказывать о себе сомнительные истории, склонен к обману. Также парень известный в Фастове по прозвищу "Путешественник".

Приметы: на вид 9-10 лет, рост 140 см, спортивного телосложения, лицо овальное, глаза голубые, короткие русые волосы.

Был одет в серую болоньевую куртку, такого же цвета шапку, камуфляжные штаны и оранжевые кроссовки. С собой имел серый рюкзак и 50 гривен (на момент исчезновения). Мобильный телефон отсутствовал.

На Киевщине пропали двое детей Полиция Киевской области

Старший парень длительное время проживал в доме семейного типа и впервые оставил его. Школьник имеет "единый билет ребенка, лишенного родительской опеки", с которым может передвигаться любым общественным транспортом.

Приметы: на вид 10 лет, рост 140 см, спортивного телосложения, лицо круглое, глаза карие, волосы светло-русые.

Был одет в темную куртку до пояса со светлыми полосами, темно-синюю шапку, коричневые джинсы и черные ботинки со светоотражающими полосками. При себе имел школьный рюкзак серого цвета и 50 грн. Телефон также отсутствовал.

Правоохранители начали проводить оперативные мероприятия по розыску детей. Ориентированы все наряды полиции области и Киева, водители маршрутных автобусов столицы и области, отрабатываются железнодорожные вокзалы, торговые заведения, камеры видеонаблюдения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 17 ноября при загадочных обстоятельствах исчезла 24-летняя девушка Владислава Кирсанова. Она вместе с подругой около 1:30 села в такси. Девушки возвращались с L'Kafa Cafe (ТРЦ РайON) домой, но до пункта назначения добралась лишь подруга пропавшей.

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