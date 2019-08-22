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Выпрыгнул из окна: в Киеве вспыхнула квартира с людьми. Фото и видео

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В четверг, 22 августа, в Соломенском районе Киева, на бульваре Вацлава Гавела, 43а, вспыхнул пожар. Горела квартира на третьем этаже пятиэтажного дома. Одна женщина погибла, еще двух человек госпитализировали.

Как написал "Информатор", вызов на линию "101" поступил около 06:05. Когда прибыли пожарные, огонь практически полностью охватил квартиру. Внутри нее находились люди (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Одна женщина выбралась из здания самостоятельно – ее госпитализировали в больницу, ведь она надышалась дыма.

В Киеве вспыхнула квартира с людьми

В Киеве вспыхнула квартира с людьми

Информатор

На окне второй комнаты, которая находилась с другой стороны дома, сидел мужчина. Пока спасатели устанавливали лестницу, чтобы помочь пострадавшему, он выпрыгнул вниз.

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Еще одна женщина, 1982 года рождения, выбраться из квартиры не смогла. По предварительной информации, она задохнулась. Также пожарные вынесли из горящей квартиры собаку.

В Киеве вспыхнул пожар

В Киеве вспыхнул пожар

Информатор

Горела квартира в доме

Горела квартира в доме

Информатор

Одна женщина погибла

Одна женщина погибла

Информатор

Еще двух человек госпитализировали

Еще двух человек госпитализировали

Информатор

В Киеве вспыхнул пожар

В Киеве вспыхнул пожар

Информатор

Горела квартира в доме

Горела квартира в доме

Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 23 июля, в центре Киева в жилом доме вспыхнул сильный пожар, в результате которого погиб один человек. Тело женщины с инвалидностью было найдено после ликвидации возгорания. ЧП случилось в доме на Кловском спуске, 14/24.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Тег
пожар
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