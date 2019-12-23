Главная Новости
23 декабря • обновлено в 17:36
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Криминал

Выпрыгнул из авто: появилось жуткое видео ДТП с грузовиком в Киеве

1.3т
Читать материал на украинском

В сети опубликовали жуткое видео ДТП с грузовиком в Киеве, на перекрестке улиц Полярная и Семьи Кульженко, 23 декабря.

В результате аварии никто не пострадал. Ролик появился на странице АЗС "KLO" в Facebook, ведь именно рядом с заправкой произошел инцидент (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Так, водитель грузовика уснул за рулем и начал сносить все на своем пути, влетев в два авто. Мужчина за рулем одной из легковушек успел выпрыгнуть из салона за считанные секунды до столкновения.

В Киеве произошло смертельное ДТП с грузовиком

В Киеве произошло смертельное ДТП с грузовиком

Киев Оперативный

Новости
В Киеве насмерть сбили двух велосипедистов: подробности и фото ДТП

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в понедельник утром, 23 декабря, произошло жесткая ДТП с участием грузовика, водитель которого уснул.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
8
1
Смешно
0
Интересно
11
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги