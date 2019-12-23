Выпрыгнул из авто: появилось жуткое видео ДТП с грузовиком в Киеве

В сети опубликовали жуткое видео ДТП с грузовиком в Киеве, на перекрестке улиц Полярная и Семьи Кульженко, 23 декабря.
В результате аварии никто не пострадал. Ролик появился на странице АЗС "KLO" в Facebook, ведь именно рядом с заправкой произошел инцидент (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
Так, водитель грузовика уснул за рулем и начал сносить все на своем пути, влетев в два авто. Мужчина за рулем одной из легковушек успел выпрыгнуть из салона за считанные секунды до столкновения.
В Киеве произошло смертельное ДТП с грузовиком
Киев Оперативный
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в понедельник утром, 23 декабря, произошло жесткая ДТП с участием грузовика, водитель которого уснул.
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