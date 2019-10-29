Выпила яд на глазах у мужа: в полиции раскрыли детали ужасной трагедии в Киеве

Женщина, которая умерла, выпив яда на парковке киевского торгового центра, ранее обращалась в полицию.

Как сказано в сюжете ТСН, 36-летняя Светлана конфликтовала с мужем и свекровью, которые не пускали ее в квартиру.

"В сентябре обратилась 36-летняя местная жительница, которая сообщила, что между ней, мужем и свекровью возникла бытовая ссора. Участковый офицер полиции провел профилактическую беседу. После чего женщина обратилась в полицию и сообщила, что более помощи сотрудников полиции не нуждается", – рассказала сотрудник отдела коммуникации столицы Кристина Кирьякова.

О ссорах в семьи также рассказали соседи погибшей.

"Дедушка у меня курит по вечерам, ну что-то ужасное там происходит", – поделилась соседка Ольга Тимофеева.

Известно, что муж погибшей работает в военной части. По мнению Тимофеевой, женщина покончила с собой, потому что не выдержала психологической напряженности в семье.

"Такая хорошая семья была. В прошлом месяце я ее видела, приезжала. Детки к ней подходили. Я видела, она им подарки делала", – сообщила дворник Людмила Курбет.

Яд Иллюстрация

Муж погибшей от общения с журналистами отказался. У женщины остались двое несовершеннолетних детей.

Полиция открыла уголовное производство по статье "Убийство" с пометкой "самоубийство". Эксперты пока не знают, от какого яда умерла женщина, проводится расследование.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 октября в Киеве на парковке гипермаркета "Ашан" по улице Берковецкая жена после разговора о разводе покончила с собой прямо на глазах у мужа, выпив яд.

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