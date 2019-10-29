Главная Новости
29 октября • обновлено в 09:35
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Криминал

Выпила яд на глазах у мужа: в полиции раскрыли детали ужасной трагедии в Киеве

3.8т Читать материал на украинском

Женщина, которая умерла, выпив яда на парковке киевского торгового центра, ранее обращалась в полицию.

Как сказано в сюжете ТСН, 36-летняя Светлана конфликтовала с мужем и свекровью, которые не пускали ее в квартиру.

"В сентябре обратилась 36-летняя местная жительница, которая сообщила, что между ней, мужем и свекровью возникла бытовая ссора. Участковый офицер полиции провел профилактическую беседу. После чего женщина обратилась в полицию и сообщила, что более помощи сотрудников полиции не нуждается", – рассказала сотрудник отдела коммуникации столицы Кристина Кирьякова.

Новости
Ранена прохожая: в Киеве мужчина открыл стрельбу на улице

О ссорах в семьи также рассказали соседи погибшей.

"Дедушка у меня курит по вечерам, ну что-то ужасное там происходит", – поделилась соседка Ольга Тимофеева.

Известно, что муж погибшей работает в военной части. По мнению Тимофеевой, женщина покончила с собой, потому что не выдержала психологической напряженности в семье.

"Такая хорошая семья была. В прошлом месяце я ее видела, приезжала. Детки к ней подходили. Я видела, она им подарки делала", – сообщила дворник Людмила Курбет.

Яд

Яд

Иллюстрация

Муж погибшей от общения с журналистами отказался. У женщины остались двое несовершеннолетних детей.

Полиция открыла уголовное производство по статье "Убийство" с пометкой "самоубийство". Эксперты пока не знают, от какого яда умерла женщина, проводится расследование.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 октября в Киеве на парковке гипермаркета "Ашан" по улице Берковецкая жена после разговора о разводе покончила с собой прямо на глазах у мужа, выпив яд.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
5
0
Смешно
0
Интересно
10
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Жирнов Влад
Жирнов Влад
муж походу атошник
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel