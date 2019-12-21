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21 декабря • обновлено в 10:49
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/ Криминал

Выпал вместе с окном: в Киеве загадочно погиб мужчина

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В ночь на 21 декабря в Деснянском районе Киева трагически погиб мужчина. Он выпал из окна лестничной клетки между восьмым и девятым этажом вместе со стеклом.

Как сообщает "Информатор", от полученных травм он скончался на месте. Трагедия произошла около 01:30 на улице Киото, 9 (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В Киеве из окна выпал мужчина

В Киеве из окна выпал мужчина

"Информатор"

В Киеве из окна выпал мужчина

В Киеве из окна выпал мужчина

"Информатор"

В Киеве из окна выпал мужчина

В Киеве из окна выпал мужчина

"Информатор"

Личность мужчины установили, но правоохранители проводили следственные действия, поэтому никак не прокомментировали случившееся. На вид погибшему около 30 лет. Он выпал из окна, которое не открывается, на лестничной клетке и оказался на клумбе перед домом. При каких обстоятельствах случилось происшествие, неизвестно.

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В Киеве из окна выпал мужчина

В Киеве из окна выпал мужчина

"Информатор"

Дом, где произошла трагедия

Дом, где произошла трагедия

"Информатор"

В Киеве из окна выпал мужчина

В Киеве из окна выпал мужчина

"Информатор"

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 декабря в Шевченковском районе Киева на улице Орловская, 15 из окна многоэтажки выпал подросток. От полученных травм мальчик погиб на месте.

А 20 декабря трагедия произошла в Печерском районе Киева. Там из окна многоэтажки выпала девушка )возле университета культуры и искусств по адресу улица Коновальца, 36е). От полученных травм она умерла.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Место
Украина Киев
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