Выпал с 9 этажа: в Киеве нашли тело бойца ООС

В Киеве возле многоэтажного жилого дома обнаружили тело 35-летнего мужчины. По предварительной информации, погибший недавно вернулся с Донбасса.

Трагедия произошла 22 сентября на ул. Прилужная в Святошинском районе, сообщили OBOZREVATEL местные жители.

"Труп находился в кустах, возле второго парадного. На место была вызвана скорая помощь, однако прибывшие медики лишь констатировали смерть", – пояснили они.

По их словам, погибший мужчина проходил службу в ООС, и последнее время будто бы страдал от психического расстройства.

В Киеве мужчина выпал с 9 этажа Google. Maps - Станислав Кучеренко

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в ходе проверки документов злоумышленники выстрелили в патрульного полицейского из огнестрельного оружия и скрылись. Позже трое из четырех нападавших были задержаны.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram