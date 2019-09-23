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23 сентября • обновлено в 17:00
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/ Криминал

Выпал с 9 этажа: в Киеве нашли тело бойца ООС

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В Киеве возле многоэтажного жилого дома обнаружили тело 35-летнего мужчины. По предварительной информации, погибший недавно вернулся с Донбасса.

Трагедия произошла 22 сентября на ул. Прилужная в Святошинском районе, сообщили OBOZREVATEL местные жители.

"Труп находился в кустах, возле второго парадного. На место была вызвана скорая помощь, однако прибывшие медики лишь констатировали смерть", – пояснили они.

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По их словам, погибший мужчина проходил службу в ООС, и последнее время будто бы страдал от психического расстройства.

В Киеве мужчина выпал с 9 этажа

В Киеве мужчина выпал с 9 этажа

Google. Maps - Станислав Кучеренко

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в ходе проверки документов злоумышленники выстрелили в патрульного полицейского из огнестрельного оружия и скрылись. Позже трое из четырех нападавших были задержаны.

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Темы
Эксклюзив Криминал Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
криминал ООС
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Каждый день по три четыре штуки в день.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Вин попал в свинячую реальность
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
За сегодня это уже второй смердячий АТОшник.
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