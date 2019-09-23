Выпал с 9 этажа: в Киеве нашли тело бойца ООС

В Киеве возле многоэтажного жилого дома обнаружили тело 35-летнего мужчины. По предварительной информации, погибший недавно вернулся с Донбасса.
Трагедия произошла 22 сентября на ул. Прилужная в Святошинском районе, сообщили OBOZREVATEL местные жители.
"Труп находился в кустах, возле второго парадного. На место была вызвана скорая помощь, однако прибывшие медики лишь констатировали смерть", – пояснили они.
По их словам, погибший мужчина проходил службу в ООС, и последнее время будто бы страдал от психического расстройства.
В Киеве мужчина выпал с 9 этажа
Google. Maps - Станислав Кучеренко
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в ходе проверки документов злоумышленники выстрелили в патрульного полицейского из огнестрельного оружия и скрылись. Позже трое из четырех нападавших были задержаны.
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