Выносите деньги под подъезд: в Киеве аферист напал на жертву мошенничества

В Киеве задержали мошенника, который пытался выманить деньги у пенсионеров, а потом избил одного из них.

Он позвонил семейной паре киевлян и сообщил, что их сын якобы попал в ДТП и ему нужны деньги на лечение. Необходимую сумму ($6000) он предложил сам забрать у подъезда, сообщили в пресс-службе полиции в Киеве (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Женщина уже готовилась передать деньги, но ее супруг вовремя понял, что "товарищ" его сына является аферистом. Он хотел самостоятельно его задержать, но мошенник накинулся.

Полиция в Киеве

"Он выхватил деньги, начал бить киевлянина и брызнул ему в лицо газовым баллончиком. В это время женщина позвонила в полицию", – уточнили в пресс-службе.

Полиция в Киеве

Злоумышленника задержали – им оказался ранее судимый за мошенничество и наркотики житель Запорожья.

"В ходе осмотра у него изъяли $6000 и газовый баллончик", – сообщил оперуполномоченный Юрий Найдюк.

Как писал OBOZREVATEL, в феврале на аналогичную схему мошенничества едва не "попались" два пенсионера, которых убедили вынести деньги под подъезд. В последний момент они поняли, что говорили с преступниками, и позвонили в полицию.

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