МоваЯзык
Регистрация
LadyCity

/Криминал

''Вынесли даже крестики'': в Киеве нагло обокрали нардепа

3.1тЧитать материал на украинском

В Киеве обокрали квартиру внефракционного народного депутата Виктора Кривенко.

Об этом политик сообщил на странице в Facebook. Он опубликовал соответствующее фото, на котором видно последствия поиска ценностей злоумышленниками.

"Ограбили квартиру. Вынесли даже крестики, в которых детей крестили. Гниды", — написал нардеп. О других украденных вещах он не уточнил.

Новости
Избили и ограбили: на Полтавщине копы напали на прохожего
''Вынесли даже крестики'': в Киеве нагло обокрали нардепа

facebook.com/viktor.kryvenko.1

Отметим, Кривенко является заместителем председателя комитета Верховной Рады по вопросам бюджета и с 2017 года возглавляет партию "Народный Рух Украины".

Виктор Кривенко

Виктор Кривенко

facebook.com/viktor.kryvenko.1

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Бердянске ограбили квартиру народного депутата ("Воля народа") Александра Пономарева.

Читайте все новости по теме "Криминал" на OBOZREVATEL.

Темы
КриминалНовости Киева и Киевской области
Персона
Виктор Кривенко
Место
УкраинаКиев
Теги
фотографииполитика
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
2
Смешно
1
Интересно
8
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги