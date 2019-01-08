''Вынесли даже крестики'': в Киеве нагло обокрали нардепа

В Киеве обокрали квартиру внефракционного народного депутата Виктора Кривенко.
Об этом политик сообщил на странице в Facebook. Он опубликовал соответствующее фото, на котором видно последствия поиска ценностей злоумышленниками.
"Ограбили квартиру. Вынесли даже крестики, в которых детей крестили. Гниды", — написал нардеп. О других украденных вещах он не уточнил.
facebook.com/viktor.kryvenko.1
Отметим, Кривенко является заместителем председателя комитета Верховной Рады по вопросам бюджета и с 2017 года возглавляет партию "Народный Рух Украины".
Виктор Кривенко
facebook.com/viktor.kryvenko.1
Как писал OBOZREVATEL, ранее в Бердянске ограбили квартиру народного депутата ("Воля народа") Александра Пономарева.
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