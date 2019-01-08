''Вынесли даже крестики'': в Киеве нагло обокрали нардепа

В Киеве обокрали квартиру внефракционного народного депутата Виктора Кривенко.

Об этом политик сообщил на странице в Facebook. Он опубликовал соответствующее фото, на котором видно последствия поиска ценностей злоумышленниками.

"Ограбили квартиру. Вынесли даже крестики, в которых детей крестили. Гниды", — написал нардеп. О других украденных вещах он не уточнил.

facebook.com/viktor.kryvenko.1

Отметим, Кривенко является заместителем председателя комитета Верховной Рады по вопросам бюджета и с 2017 года возглавляет партию "Народный Рух Украины".

Виктор Кривенко facebook.com/viktor.kryvenko.1

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Бердянске ограбили квартиру народного депутата ("Воля народа") Александра Пономарева.