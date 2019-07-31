"Вынесла кассу и проснулась на улице!" В Киеве провернули чудовищную аферу в обменнике

В Киеве на улице Саксаганского мужчина провернул циничную махинацию в пункте обмена валют.
Как сообщает "Киев Оперативный" на странице в Facebook, злоумышленник разыскивается.
"Сначала он обменял $10. Затем вышел и через несколько минут вернулся с кофе, который отдал девушке-кассиру. После нескольких глотков девушка перестала понимать, что с ней происходит и "проснулась" уже на улице. Как выяснилось, она вынесла мужчине всю кассу (около 50 тыс. грн)", - говорится в сообщении.
Мужчина обокрал обменник в Киеве
Как сообщал OBOZREVATEL, мошенники в Украине запустили новые циничные аферы, работают они очень тонко. Так, что жертвы даже не подозревают, как передают все данные.
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