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"Вынесла кассу и проснулась на улице!" В Киеве провернули чудовищную аферу в обменнике

2.1т Читать материал на украинском

В Киеве на улице Саксаганского мужчина провернул циничную махинацию в пункте обмена валют.

Как сообщает "Киев Оперативный" на странице в Facebook, злоумышленник разыскивается.

"Сначала он обменял $10. Затем вышел и через несколько минут вернулся с кофе, который отдал девушке-кассиру. После нескольких глотков девушка перестала понимать, что с ней происходит и "проснулась" уже на улице. Как выяснилось, она вынесла мужчине всю кассу (около 50 тыс. грн)", - говорится в сообщении.

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Как сообщал OBOZREVATEL, мошенники в Украине запустили новые циничные аферы, работают они очень тонко. Так, что жертвы даже не подозревают, как передают все данные.

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Темы
Новости Киева и Киевской области Криминал
Место
Украина Киев
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Два дeбила с расеи уже здесь! Комментируют, твари.
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Serov Oleg
Serov Oleg
сейчас даже школьники знают про камеры...свидомый,вероятно......
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Serov Oleg, в твоём случае, животное, камера - это клетка! Свиней расейских держат в клетке!
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Serov Oleg, животное - в твоём случае камера - только клетка! Свиней рюских держат только в клетках!
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Юг Руси
Юг Руси
Прикольно! ))))))))
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