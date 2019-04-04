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/Криминал

Вылетел на встречную полосу: под Киевом произошло смертельное ДТП

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Под Киевом вечером 3 апреля на выезде из с. Красиловка произошло смертельное ДТП. Водитель внедорожника Volkswagen выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ.

Авария произошла на трассе Киев-Прилуки. В результате ДТП погибли две женщины, которые ехали в ВАЗ, пишет местное СМИ At Brovary (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Двух мужчин на скорой помощи доставили в реанимационное отделение Броварской центральной районной больницы", – уточнили в СМИ.

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В Киеве в масштабном ДТП столкнулись четыре авто
Под Киевом произошло смертельное ДТП

Под Киевом произошло смертельное ДТП

Скриншот

Под Киевом произошло смертельное ДТП

Под Киевом произошло смертельное ДТП

Скриншот

Правоохранители устанавливают все детали инцидента.

Как писал OBOZREVATEL, в августе под Киевом произошло смертельное ДТП, которое случилось из-за выезда авто на встречную полосу. В аварии погибли пассажир и водитель Citroen, а также две пассажирки Suzuki. Еще двоих пассажиров и водителя этого авто госпитализировали.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина
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