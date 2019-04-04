Вылетел на встречную полосу: под Киевом произошло смертельное ДТП

Под Киевом вечером 3 апреля на выезде из с. Красиловка произошло смертельное ДТП. Водитель внедорожника Volkswagen выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ.
Авария произошла на трассе Киев-Прилуки. В результате ДТП погибли две женщины, которые ехали в ВАЗ, пишет местное СМИ At Brovary (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Двух мужчин на скорой помощи доставили в реанимационное отделение Броварской центральной районной больницы", – уточнили в СМИ.
Под Киевом произошло смертельное ДТП
Скриншот
Под Киевом произошло смертельное ДТП
Скриншот
Правоохранители устанавливают все детали инцидента.
Как писал OBOZREVATEL, в августе под Киевом произошло смертельное ДТП, которое случилось из-за выезда авто на встречную полосу. В аварии погибли пассажир и водитель Citroen, а также две пассажирки Suzuki. Еще двоих пассажиров и водителя этого авто госпитализировали.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.