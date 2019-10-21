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21 октября • обновлено в 12:41
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"Вылетел на тротуар!" В Киеве такси сбило ребенка олимпийского чемпиона

2.8т Читать материал на украинском

В Киеве 21 октября водитель службы такси Uklon на тротуаре сбил маленького ребенка, после чего скрылся с места аварии.

По словам отца пострадавшей девочки, олимпийского чемпиона и президента Федерации фехтования Украины Вадима Гутцайт, водитель мчался на большой скорости.

"Мою дочь на пешеходном тротуаре сбила машина. Голубой Hyundai Accent, такси Uklon. Водитель мчался на огромной скорости, вылетел на тротуар и сбил ребенка! И уехал!" – поделился Гутцайт.

Автомобили Uklon (иллюстративное фото)

Автомобили Uklon (иллюстративное фото)

delo.ua

Злоумышленника удалось задержать спустя несколько часов после аварии. Его поймали благодаря оперативной работе столичной патрульной полиции. Ребенок был госпитализирован для осмотра медиками.

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Задержанный водитель

Задержанный водитель

Facebook Виктория Навроцкая

Как писал OBOZREVATEL, в июле в Подольском районе Киева таксист службы Uklon сбил на "зебре" 4-летнего мальчика. Малыш ехал на детском велосипеде и был рядом с мамой.

Ребенок и мать начали пересекать дорогу, но сбоку их пыталась объехать машина, которая заслонила обзор таксисту.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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