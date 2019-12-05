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5 декабря • обновлено в 16:29
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/ Криминал

Выкуп в $500 тысяч: в Киеве хотели похитить помощницу нардепа. Видео

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В Киеве задержали двух человек, которые хотели похитить помощницу народного депутата Украины, чтобы требовать выкуп в размере $500 тысяч.

В ноябре правоохранители получили информацию о деятельности преступной группы, которая на территории города готовила похищение человека, написала пресс-служба Нацполиции Украины (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Уже 4 декабря в Киеве были задержаны двое человек. При осмотре у них изъяли молоток, нож, два шприца с наркотическим веществом и боевую гранату. Задержанные – двое ранее судимых жителей разных областей Украины в возрасте 31 и 47 лет.

В Киеве хотели похитить помощницу нардепа

В Киеве хотели похитить помощницу нардепа

Нацполиция Украины

Они тщательно готовились к преступлению: изучили территорию вблизи места работы женщины, ее график и даже подготовили место для дальнейшего содержания после похищения.

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Следователи Главного следственного управления начали уголовное производство по ч. 3 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 189 (Покушение на вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленников задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Будет решаться вопрос об объявлении подозрения. Им грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

В Киеве задержали двух человек, которые хотели похитить помощницу народного депутата Украины, чтобы требовать выкуп в размере $500 тысяч

В Киеве задержали двух человек, которые хотели похитить помощницу народного депутата Украины, чтобы требовать выкуп в размере $500 тысяч

Нацполиция Украины

Они тщательно готовились к преступлению

Они тщательно готовились к преступлению

Нацполиция Украины

В Киеве задержали двух человек, которые хотели похитить помощницу народного депутата Украины, чтобы требовать выкуп в размере $500 тысяч

В Киеве задержали двух человек, которые хотели похитить помощницу народного депутата Украины, чтобы требовать выкуп в размере $500 тысяч

Нацполиция Украины

Они тщательно готовились к преступлению

Они тщательно готовились к преступлению

Нацполиция Украины

В Киеве задержали двух человек, которые хотели похитить помощницу народного депутата Украины, чтобы требовать выкуп в размере $500 тысяч

В Киеве задержали двух человек, которые хотели похитить помощницу народного депутата Украины, чтобы требовать выкуп в размере $500 тысяч

Нацполиция Украины

Они тщательно готовились к преступлению

Они тщательно готовились к преступлению

Нацполиция Украины

Как сообщал OBOZREVATEL на Киевщине в заброшенном колодце нашли тело иностранного бизнесмена с огнестрельными ранениями. Полиция Киева задержала двух человек, которые похитили и застрелили его, а затем на территории области спрятали тело погибшего.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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