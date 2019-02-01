''Выкручивал руки, выбил телефон'': в Киеве кондуктор троллейбуса напал на пассажирку

В Киеве кондуктор троллейбуса №46 напал на женщину и разбил ее телефон. Конфликт возник после того, как пассажирка попросила его не толкаться.

Об инциденте на своей странице в Facebook сообщила Полина Леви. По ее словам, кондуктор оскорбил ее и оттолкнул.

"Толкнул меня на ребенка со словами: "Я что, должен по ногам ходить?". Я переспросила, мне ли это. Он ответил: "Тебе, идиотка, кому же еще", – рассказала женщина.

Кондуктор троллейбуса напал на пассажирку Facebook Полина Леви

После этого Полина включила видеозапись на мобильном, чтобы зафиксировать грубость сотрудника перевозчика. Однако он вырвал из ее рук телефон и бросил на пол.

"Он схватил меня за руки, начал их выкручивать и выбил телефон из рук. Потоптался по нему ногами. Толкнул меня на пол. Я ударилась коленом, сейчас оно распухло", – поделилась также пострадавшая.

Кондуктор напал на пассажирку троллейбуса Facebook Полина Леви

Она рассказала, что за нее вступился другой пассажир, но кондуктор накинулся на него с кулаками.

Кондуктор напал на пассажирку Facebook Полина Леви

"Пять человек мне сказали, что он так всегда ведет себя и все боятся начинать с ним что-либо выяснять, потому что знают, что он такой больной", – отметила Полина Леви.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве в январе пассажир троллейбуса напал на контролеров и жестоко избил одного из них. Он атаковал 22-летнюю девушку и 26-летнего мужчину после того, как его попросили оплатить штраф за безбилетный проезд.

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