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Выкрали с остановки общественного транспорта: на Киевщине избили и изнасиловали женщину

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В Белой Церкви Киевской области двое мужчин выкрали, изнасиловали и ограбили 50-летнюю местную жительницу.

Они напали на нее прямо на остановке общественного транспорта, затолкали в авто и увезли в квартиру одного из них, сообщили в пресс-службе полиции Киевщины.

"Там злоумышленники удерживали ее почти 16 часов. Они наносили ей удары по всему телу, сломали два ребра, отобрали мобильный и деньги. Когда она перестала оказывать сопротивление, начали ее насиловать", – рассказали жуткие детали правоохранители.

Когда преступники уснули, пострадавшая оделась в вещи одного из них и сбежала. Полиции удалось установить их личности – ими оказались 35 и 37-летний жители Киевской области. Их поместили в СИЗО и объявили о подозрении.

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Отделение полиции

Отделение полиции

Facebook Полиция Киевской области

В квартире злоумышленников нашли квитанцию из ломбарда о сдаче телефона и одежды пострадавшей.

Как писал OBOZREVATEL, в Днепре 25 августа мужчина пытался изнасиловать 15-летнюю девочку и порезал ей лицо. Он напал на нее по дороге на пляж и ударил ее бутылкой.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина
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