Выкинуло из авто: в Киеве в ДТП пострадали три человека, среди них – беременная

В Киеве на проспекте Победы в ночь на 24 декабря произошло два масштабных ДТП, в результате которых пострадали три человека, в том числе и беременная женщина.

Изначально авария случилась с участием автомобиля Hyundai Elantra, написало издание "Информатор" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Легковушка выехала за проезжую часть и начала переворачиваться. Таким образом авто пролетело около 300 метров. В это время из салона вылетели водитель и пассажирка. Части машины разбросало по обочине и проезжей части.

В Киеве в ДТП пострадали три человека Информатор

После аварии водитель автомобиля Fiat остановился, чтобы помочь потерпевшим. В этот момент еще одна машина – Chevrolet – наехала на аккумулятор, который лежал на дороге, и зацепила авто Honda, которое в итоге врезалось в Fiat. После удара Chevrolet отбросило в отбойник. На пассажирском сидении была беременная женщина.

В ДТП пострадали три человека: 23-летний водитель и 19-летняя пассажирка Hyundai, а еще беременная из Chevrolet. Их госпитализировали. Предварительно, самые серьезные травмы получил парень.

О случившемся рассказал и руководитель проекта dtp.kiev.ua Влад Антонов на своей странице в Facebook. Он, ссылаясь на слова очевидцев, отметил, что парень и девушка из Hyundai были в критическом состоянии.

Свидетели уверили, что автомобиль сначала "носило" по мокрой дороге, а тогда он вылетел на тротуар и ударился в столб, а уже после этого начал переворачиваться. Они добавили, что, когда автомобиль Fiat решил остановиться и помочь, девушка была в тяжелом состоянии, а парня не было возле авто. После поисковых работ водитель Fiat нашел его возле кафе под заваленным забором, без сознания и "всего сломанного". По версии очевидцев, именно Chevrolet зацепил Fiat, а уже после этого и машину Honda.

В сети уже появлялась информация о масштабных ДТП 24 декабря, в которых пострадало три человека, но локацией была указана Житомирская трасса.

В Киеве на проспекте Победы в ночь на 24 декабря произошло два масштабных ДТП Информатор

В результате ДТП пострадали три человека, в том числе и беременная женщина Facebook Влада Антонова

В Киеве на проспекте Победы в ночь на 24 декабря произошло два масштабных ДТП Информатор

В результате ДТП пострадали три человека, в том числе и беременная женщина Информатор

В Киеве на проспекте Победы в ночь на 24 декабря произошло два масштабных ДТП Информатор

В результате ДТП пострадали три человека, в том числе и беременная женщина Информатор

В Киеве на проспекте Победы в ночь на 24 декабря произошло два масштабных ДТП Информатор

В результате ДТП пострадали три человека, в том числе и беременная женщина Информатор

В Киеве на проспекте Победы в ночь на 24 декабря произошло два масштабных ДТП Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в понедельник, 23 декабря, пьяная женщина-водитель зацепила 3 авто, выезжая со двора, и, пытаясь скрыться с места происшествия, на полном ходу врезалась в маршрутное такси. Пострадали шесть человек.

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