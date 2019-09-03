"Выйди, разбойник!" Изгнанный Зеленским чиновник избил активиста

Секретарь Бориспольского городского совета Ярослав Годунок 29 августа напал на общественного активиста в здании горсовета.

Как сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области, об этом правоохранителям стало известно из социальных сетей.

После получения сообщения в городской совет Борисполя сразу выехала следственно-оперативная группа, которая установила и допросила свидетелей. В процессуальном порядке изъяла видео с камер наблюдения, изучила его и приобщила к материалам уголовного производства.

Ярослав Годунок ТСН

Сейчас продолжаются все необходимые и процессуальные следственные действия с целью документирования обстоятельств совершенного уголовного преступления.

Следователи подали ходатайство в суд с целью получения временного доступа к медицинской документации и последующего назначения судебно-медицинской экспертизы. Она будет назначена после выздоровления избитого гражданина и определит тяжесть нанесенных телесных повреждений.

Кадр из видео с камеры наблюдения

По данному факту следственными расследуется уголовное производство по ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Готовится проект подозрения для дальнейшего направления в прокуратуру области и объявления подозрения нападающему.

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский выгнал из зала секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка. Инцидент произошел 10 июля во время визита главы государства на Киевщину. При этом президент обозвал чиновника "чертом" и фамильярно перешел на "ты".

Годунок заявил, что хочет "сдаться" Службе безопасности Украины как "разбойник", а также обратиться в суд с иском об оскорблении чести и достоинства.

Напомним: Годунок был осужден на пять лет лишения свободы по трем статьям. Однако учитывая, что это была его первая судимость, суд освободил будущего политика от отбывания основного наказания с испытательным сроком на три года.

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