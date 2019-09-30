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30 сентября • обновлено в 14:26
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Выхватили $50 тысяч: в Киеве группа в масках дерзко напала на мужчину

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В Соломенском районе Киева, в понедельник 30 сентября, неизвестные напали на мужчину возле обменного пункта и украли у него 50 тысяч долларов, ноутбук и телефон.

Об этом сообщает Информатор. Злоумышленники скрылись в неизвестном направлении.

В столице ввели оперативный план "Перехват". Разыскивают Mercedes с номерными знаками АА2262, предварительно, ML 500 черного цвета.

В Киеве возле обменника ограбили мужчину

В Киеве возле обменника ограбили мужчину

dnpr.com.ua

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Позже план "Перехват" изменили на план "Сирена". Отметим, что "Сирену" вводят, когда происходит розыск вооруженных и других преступников, представляющих повышенную общественную опасность.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве неизвестный ограбил инкассаторскую машину во время того, как инспекторы заправляли банкомат деньгами. Двери авто были незаперты, из-за чего злоумышленник беспрепятственно и быстро достал все деньги

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Место
Украина Киев
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