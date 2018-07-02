"Выгнали за такое из прокуратуры": в Киеве поймали пьяного чиновника за рулем

В Киеве патрульные остановили сильно пьяного работника Высшего специализированного суда за рулем иномарки.

"Знакомьтесь - Олег Олегович Ляшок. В прошлом - помощник прокурора, прокурор, а сейчас - работник Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел", – сообщает "Киев оперативный" в Facebook.

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Патруль остановил мужчину в одном из спальных районов Киева за рулем Toyota. В его крови обнаружили 2,58 промилле алкоголя.

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"Об угрозах всем окружающим, пожалуй, даже и не следует говорить - само собой вылетало изо рта пьяницы. Кстати, когда-то за такой проступок господина Олега выгнали из прокуратуры. Интересно, из суда попрут или просто "порешают", - резюмировали в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне известный адвокат устроил пьяное ДТП в Одессе, в результате чего пострадали дети.