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5 ноября • обновлено в 11:34
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/ Криминал

Смятые авто, кровь и труп: под Киевом авто с российскими номерами устроило жуткое ДТП

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В Броварах Киевской области 5 ноября произошло ужасное ДТП, в результате которого погибла женщина.

Это случилось на улице Киевской, около 5:30 утра, написали на странице Dtp.kiev.ua (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

На пустой дороге автомобиль Peugeot с российской регистрацией, за рулем которого был гражданин Молдавии, на большой скорости выехал на встречную полосу и влетел в Daewoo Lanos.

Под Киевом авто с российской регистрацией устроило смертельное ДТП

Под Киевом авто с российской регистрацией устроило смертельное ДТП

Из-за столкновения погибла женщина из Daewoo Lanos. Водителя Peugeot госпитализировали в тяжелом состоянии. В сети написали, что на месте много крови, а авто полностью смятые.

"Видео с места: два смятых авто, кровь, труп, реанимация. Все как всегда", – подчеркнули в посте.

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Также на выезде из Броваров, в сторону Киева, образовалась огромная пробка.

В Броварах Киевской области 5 ноября произошло ужасное ДТП, в результате которого погибла женщина

В Броварах Киевской области 5 ноября произошло ужасное ДТП, в результате которого погибла женщина

Dtp.kiev.ua

Автомобиль Peugeot с российской регистрацией выехал на встречную полосу и влетел в Daewoo Lanos

Автомобиль Peugeot с российской регистрацией выехал на встречную полосу и влетел в Daewoo Lanos

Dtp.kiev.ua

В Броварах Киевской области 5 ноября произошло ужасное ДТП, в результате которого погибла женщина

В Броварах Киевской области 5 ноября произошло ужасное ДТП, в результате которого погибла женщина

Dtp.kiev.ua

Автомобиль Peugeot с российской регистрацией выехал на встречную полосу и влетел в Daewoo Lanos

Автомобиль Peugeot с российской регистрацией выехал на встречную полосу и влетел в Daewoo Lanos

Dtp.kiev.ua

В Броварах Киевской области 5 ноября произошло ужасное ДТП, в результате которого погибла женщина

В Броварах Киевской области 5 ноября произошло ужасное ДТП, в результате которого погибла женщина

Dtp.kiev.ua

Автомобиль Peugeot с российской регистрацией выехал на встречную полосу и влетел в Daewoo Lanos

Автомобиль Peugeot с российской регистрацией выехал на встречную полосу и влетел в Daewoo Lanos

Dtp.kiev.ua

В Броварах Киевской области 5 ноября произошло ужасное ДТП, в результате которого погибла женщина

В Броварах Киевской области 5 ноября произошло ужасное ДТП, в результате которого погибла женщина

Dtp.kiev.ua

Автомобиль Peugeot с российской регистрацией выехал на встречную полосу и влетел в Daewoo Lanos

Автомобиль Peugeot с российской регистрацией выехал на встречную полосу и влетел в Daewoo Lanos

Dtp.kiev.ua

В Броварах Киевской области 5 ноября произошло ужасное ДТП, в результате которого погибла женщина

В Броварах Киевской области 5 ноября произошло ужасное ДТП, в результате которого погибла женщина

Dtp.kiev.ua

Автомобиль Peugeot с российской регистрацией выехал на встречную полосу и влетел в Daewoo Lanos

Автомобиль Peugeot с российской регистрацией выехал на встречную полосу и влетел в Daewoo Lanos

Dtp.kiev.ua

В Броварах Киевской области 5 ноября произошло ужасное ДТП, в результате которого погибла женщина

В Броварах Киевской области 5 ноября произошло ужасное ДТП, в результате которого погибла женщина

Facebook/Veronika Koshel

Автомобиль Peugeot с российской регистрацией выехал на встречную полосу и влетел в Daewoo Lanos

Автомобиль Peugeot с российской регистрацией выехал на встречную полосу и влетел в Daewoo Lanos

Facebook/Veronika Koshel

В Броварах Киевской области 5 ноября произошло ужасное ДТП, в результате которого погибла женщина

В Броварах Киевской области 5 ноября произошло ужасное ДТП, в результате которого погибла женщина

Facebook/Veronika Koshel

Пост в сети

Пост в сети

Скриншот

Карта местности

Карта местности

Dtp.kiev.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на Окружной дороге, недалеко от поворота на улицу Стеценко, 4 ноября произошло кровавое ДТП. В результате аварии погибли два человека, еще двое – пострадало. В сети появилось видео момента столкновения автомобилей.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
ДТП авария
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Дерево в железе - молдаванин в машине на российской регистрации.
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