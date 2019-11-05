Смятые авто, кровь и труп: под Киевом авто с российскими номерами устроило жуткое ДТП

В Броварах Киевской области 5 ноября произошло ужасное ДТП, в результате которого погибла женщина.
Это случилось на улице Киевской, около 5:30 утра, написали на странице Dtp.kiev.ua (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
На пустой дороге автомобиль Peugeot с российской регистрацией, за рулем которого был гражданин Молдавии, на большой скорости выехал на встречную полосу и влетел в Daewoo Lanos.
Под Киевом авто с российской регистрацией устроило смертельное ДТП
Из-за столкновения погибла женщина из Daewoo Lanos. Водителя Peugeot госпитализировали в тяжелом состоянии. В сети написали, что на месте много крови, а авто полностью смятые.
"Видео с места: два смятых авто, кровь, труп, реанимация. Все как всегда", – подчеркнули в посте.
Также на выезде из Броваров, в сторону Киева, образовалась огромная пробка.
В Броварах Киевской области 5 ноября произошло ужасное ДТП, в результате которого погибла женщина
Dtp.kiev.ua
Автомобиль Peugeot с российской регистрацией выехал на встречную полосу и влетел в Daewoo Lanos
Dtp.kiev.ua
В Броварах Киевской области 5 ноября произошло ужасное ДТП, в результате которого погибла женщина
Dtp.kiev.ua
Автомобиль Peugeot с российской регистрацией выехал на встречную полосу и влетел в Daewoo Lanos
Dtp.kiev.ua
В Броварах Киевской области 5 ноября произошло ужасное ДТП, в результате которого погибла женщина
Dtp.kiev.ua
Автомобиль Peugeot с российской регистрацией выехал на встречную полосу и влетел в Daewoo Lanos
Dtp.kiev.ua
В Броварах Киевской области 5 ноября произошло ужасное ДТП, в результате которого погибла женщина
Dtp.kiev.ua
Автомобиль Peugeot с российской регистрацией выехал на встречную полосу и влетел в Daewoo Lanos
Dtp.kiev.ua
В Броварах Киевской области 5 ноября произошло ужасное ДТП, в результате которого погибла женщина
Dtp.kiev.ua
Автомобиль Peugeot с российской регистрацией выехал на встречную полосу и влетел в Daewoo Lanos
Dtp.kiev.ua
В Броварах Киевской области 5 ноября произошло ужасное ДТП, в результате которого погибла женщина
Facebook/Veronika Koshel
Автомобиль Peugeot с российской регистрацией выехал на встречную полосу и влетел в Daewoo Lanos
Facebook/Veronika Koshel
В Броварах Киевской области 5 ноября произошло ужасное ДТП, в результате которого погибла женщина
Facebook/Veronika Koshel
Пост в сети
Скриншот
Карта местности
Dtp.kiev.ua
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на Окружной дороге, недалеко от поворота на улицу Стеценко, 4 ноября произошло кровавое ДТП. В результате аварии погибли два человека, еще двое – пострадало. В сети появилось видео момента столкновения автомобилей.
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