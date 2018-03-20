"Радостно улыбался": в Киеве поймали коронованного "Профессора". Фотофакт

В Киеве второй раз за полгода задержали "вора в законе" по прозвищу "Профессор".

Преступника в сентябре прошлого года принудительно выдворили за пределы Украины. Однако он незаконно вернулся в столицу, где планировал "уделить" внимание автомобильным ворам, сообщает пресс-служба полиции Киева.

26-летний уроженец Грузии, который постоянно живет в Турции, был коронован в 2013 году.

Пребывания на территории Украины "вор в законе" организовывал так называемые "сходки" для перераспределения сфер влияния в криминальном мире.

"Профессора" больше всего интересовали группы воров автомобилей и лица, занимавшиеся кражами из транспортных средств на территории Киева и Кропивницкого. Также он уделял внимание привлечению к незаконной деятельности молодежи", - сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

В Киеве задержали "Профессора" пресс-служба полиции Киева

В Киеве задержали "Профессора" пресс-служба полиции Киева

В Киеве задержали "Профессора" пресс-служба полиции Киева

В сентябре 2017 уроженца Грузии уже задерживали правоохранители и принудительно выдворили в Турцию. В аэропорту молодой человек радостно улыбался оперативникам, которые его сопровождали. В конце прошлого года мужчина нарушил решение о запрете въезда на территорию Украины и под другой фамилией незаконно пересек границу.

Правоохранители второй раз сопровождали "Профессора" к самолету, которым он направился в Стамбул.

Как сообщал "Обозреватель", ранее вКиеве устроили масштабную облаву на "выдающихся воров в законе".