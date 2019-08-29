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Выбросили в канаву: под Киевом жестоко убили мужчину. Фото

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В селе Белогородка (Киево-Святошинской район, Киевская область) в мелиоративной канаве обнаружили труп мужчины с ножевым ранением в области сердца.

Как написал "Информатор", тело нашли в среду, 28 августа, около 23:00 возле коттеджного городка "Зеленый Бульвар". По предварительным данным, мужчина работал строителем в Белогородке (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Правоохранители обнаружили на трупе колотую рану (вероятно, от ножа) в области сердца. Орудия убийства рядом с телом не нашли, личность нападавшего пока не удалось установить.

Место преступления

Место преступления

Информатор

Правоохранители будут искать орудие убийства, а также установят личность злоумышленника.

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Под Киевом жестоко убили мужчину

Под Киевом жестоко убили мужчину

Информатор

В селе Белогородка в канаве обнаружили труп мужчины с ножевым ранением в области сердца

В селе Белогородка в канаве обнаружили труп мужчины с ножевым ранением в области сердца

Информатор

Мужчина работал строителем в Белогородке

Мужчина работал строителем в Белогородке

Информатор

Орудия убийства рядом с телом не нашли

Орудия убийства рядом с телом не нашли

Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 28 августа на Окружной дороге из авто вытолкали мужчину с перерезанным горлом. Он пытался остановить проезжавшие мимо автомобили, но умер спустя несколько минут.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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