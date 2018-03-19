Выбросила младенца в мусорный бак: в Киеве ищут горе-мать

В Киеве полицейские просят помочь в поисках матери, которая выбросила новорожденного ребенка в мусорный контейнер.

"При проведении оперативно-розыскных мероприятий правоохранители выяснили, что мусор привезли от дома на улице Теремковской, 3 Голосеевского района столицы. Установлено: тело девочки мать выбросила в период с 8 по 14 марта", – сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Расследование проводится по ст. 117 (убийство матерью новорожденного ребенка) Уголовного кодекса.

В Киеве в мусорном баке нашли тело младенца пресс-служба полиции Киева

В Киеве в мусорном баке нашли тело младенца пресс-служба полиции Киева

В Киеве в мусорном баке нашли тело младенца пресс-служба полиции Киева

Если вы имеете информацию, которая поможет раскрыть это преступление, можете обратиться в Голосеевское управление полиции (улица Голосеевская, 15) или по телефонам: 102, 525-04-04, 067-379-55-70.

Как сообщал "Обозреватель", 14 марта в мусорном контейнере на территории завода по переработке вторичного сырья правоохранители обнаружили тело младенца.