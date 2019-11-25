Выбивали двери: в Киеве вспыхнул пожар в сауне с девушками

В понедельник, 25 ноября, в Дарницком районе Киева, на улице Вербицкого, 32, вспыхнул пожар в помещении сауны с девушками внутри.
Как написала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве, сообщение о ЧП поступило в 13:12 (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Пожар возник в сауне в подвальном помещении двухэтажного административного здания. Огонь сначала локализовали, а затем – ликвидировали. Жертв и пострадавших не обнаружили, причина возгорания будет установлена позже.
В Киеве вспыхнул пожар в сауне с девушками
ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве
Издание Vesti.ua со ссылкой на слова очевидцев написало, что, когда пожар вспыхнул, внутри помещения находились люди и свидетелям пришлось выбивать двери. Четырех или пяти (по разным данным) девушек, которые были в сауне, удалось спасти.
В Киеве вспыхнул пожар в сауне с девушками
ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве
Как сообщал OBOZREVATEL, 19 ноября в Шевченковском районе Киева, на улице Жилянской, 107, вспыхнул пожар в помещении административного здания, которое использовали как хостел.
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