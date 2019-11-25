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25 ноября • обновлено в 16:42
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/ Криминал

Выбивали двери: в Киеве вспыхнул пожар в сауне с девушками

1.3т
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В понедельник, 25 ноября, в Дарницком районе Киева, на улице Вербицкого, 32, вспыхнул пожар в помещении сауны с девушками внутри.

Как написала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве, сообщение о ЧП поступило в 13:12 (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Пожар возник в сауне в подвальном помещении двухэтажного административного здания. Огонь сначала локализовали, а затем – ликвидировали. Жертв и пострадавших не обнаружили, причина возгорания будет установлена позже.

В Киеве вспыхнул пожар в сауне с девушками

В Киеве вспыхнул пожар в сауне с девушками

ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве

Издание Vesti.ua со ссылкой на слова очевидцев написало, что, когда пожар вспыхнул, внутри помещения находились люди и свидетелям пришлось выбивать двери. Четырех или пяти (по разным данным) девушек, которые были в сауне, удалось спасти.

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В Киеве вспыхнул пожар в сауне с девушками

В Киеве вспыхнул пожар в сауне с девушками

ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 ноября в Шевченковском районе Киева, на улице Жилянской, 107, вспыхнул пожар в помещении административного здания, которое использовали как хостел.

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Автор
Яра Дорош
Темы
Новости Киева Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Dell Alex
Dell Alex
"Четырех или пяти девушек, которые были в сауне, удалось спасти." Обозовцы, признайтесь, у вас в штате есть хоть один человек, которых хотя бы один класс школы окончил?
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Пигин Макс
Пигин Макс
Теперь понятно, почему украиночки выбирают российские сауны...
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Пигин Макс
Пигин Макс
Dell Alex, Если я правильно понял, ты нашёл в этом повод для гордости?
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Dell Alex
Dell Alex
Пигин Макс, потому что россиянки даже у себя дома не пользуются спросом ))
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