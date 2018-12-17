Второй раз за месяц: в Киеве произошла эвакуация суда

В Киеве в понедельник, 17 декабря, неизвестный сообщил о минировании Шевченковского районного суда. Из здания экстренно эвакуировали всех работников и посетителей.

Как сообщили на странице суда в Facebook, его работа была прекращена после полудня. В здании проводится проверка взрывотехнической службы.

"17 декабря около 12:15 поступило сообщение о заминировании помещения Шевченковского районного суда. В связи с этим прекращена его работа, всех эвакуировали. Работа была восстановлена в 14:00. Опасных предметов не обнаружили", — отметили в соцсети представители органа правосудия.

Шевченковский суд Киева fakty.ua

Сообщается, что на 17 декабря было запланировано рассмотрение 134 уголовных дел, в том числе и относительно свержения власти и изменения конституционного строя.

Ранее Шевченковский райсуд уже "минировали" 10 декабря, вместе с Оболонским районным судом. Оба вызова оказались ложными, но работа была приостановлена.

Politeka

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве 13 декабря неизвестный сообщил о минировании Оболонского районного суда. Из здания пришлось эвакуировать всех работников и посетителей. Это стало вторым случаем "минирования" за неделю.