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10 декабря • обновлено в 13:38
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/ Криминал

Втерся в доверие: появились фото и видео 19-летнего насильника школьницы в Киеве

2.7т
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Правоохранители показали фото и видео момента задержания 19-летнего парня, который в Киеве изнасиловал 11-летнюю школьницу.

Юноша в общей компании познакомился с ребенком и втерся в доверие девочки. Об этом написала пресс-служба полиции Киева на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В июне он пригласил школьницу к себе домой, где под давлением заставил ребенка вступить с ним в половую связь. Также парень требовал от девочки фото в обнаженном виде. Получив определенное количество изображений, подозреваемый пригрозил выложить их в интернет, если ребенок не заплатит 2000 гривен.

В Киеве 19-летний парень изнасиловал 11-летнюю школьницу

В Киеве 19-летний парень изнасиловал 11-летнюю школьницу

полиция Киева

Во время второй передачи денег юношу задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Парню объявили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 152 (Изнасилование) и ч.1 и ч. 2 ст. 189 (Вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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В Киеве 19-летний парень изнасиловал 11-летнюю школьницу

В Киеве 19-летний парень изнасиловал 11-летнюю школьницу

Полиция Киева

Юноша в общей компании познакомился с ребенком и втерся в доверие девочки

Юноша в общей компании познакомился с ребенком и втерся в доверие девочки

Полиция Киева

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 19-летний парень потребовал у 11-летней девочки интимные фото, а затем изнасиловал ее. Также юноша потребовал от школьницы денег, угрожая выложить ее снимки в интернет.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Усрагабонский мир, этот херой, цвет усра-инской недонации.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
В усра-ине там каждый сотый насильник, всех не переловите.
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фил филька
фил филька
теперь в тюрьме у него будет секс каждый день))
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