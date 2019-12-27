В сети появилось скандальное видео с молодыми девушкой и парнем в метро Киева, которые, насмехаясь, говорили о том, что оккупированный Крым – это Россия.
Ролик опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" на своей странице в Facebook. Молодые люди разговаривали на русском языке (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Тот момент, когда в*та не где-то далеко, а рядом с вами, в киевском метро. Может, кто-то узнает эту девушку с в*тными мозгами, которая, улыбаясь, говорит, что..." – написал Штефан.
В метро Киева молодежь сняла скандальное видео о Крыме
Парень спросил девушку: "Крым – это Украина или Россия?". На это она ответила: "Россия".
Как сообщал OBOZREVATEL, один из грузоперевозчиков Киева опозорился рекламными флаерами, на которых напечатал карту Украины без временно оккупированного Крыма.
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