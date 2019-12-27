Главная Новости
27 декабря • обновлено в 12:49
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Криминал

"В*та рядом с вами!" В метро Киева молодежь сняла скандальное видео о Крыме

1.6т
Читать материал на украинском

В сети появилось скандальное видео с молодыми девушкой и парнем в метро Киева, которые, насмехаясь, говорили о том, что оккупированный Крым – это Россия.

Ролик опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" на своей странице в Facebook. Молодые люди разговаривали на русском языке (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Тот момент, когда в*та не где-то далеко, а рядом с вами, в киевском метро. Может, кто-то узнает эту девушку с в*тными мозгами, которая, улыбаясь, говорит, что..." – написал Штефан.

В метро Киева молодежь сняла скандальное видео о Крыме

В метро Киева молодежь сняла скандальное видео о Крыме

Парень спросил девушку: "Крым – это Украина или Россия?". На это она ответила: "Россия".

Новости
"Всем пока": MARUV отказалась отвечать на вопрос "чей Крым" перед концертом в Киеве

Как сообщал OBOZREVATEL, один из грузоперевозчиков Киева опозорился рекламными флаерами, на которых напечатал карту Украины без временно оккупированного Крыма.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Тег
Крым
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
31
5
Смешно
0
Интересно
3
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Драго Кувалда
Драго Кувалда
Бесятся кастрюляголовые далбаящуры, от безвыходности только и остаётся спрашивать чей Крым,чей Крым.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Красиво ткнули носом)))))
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Alexander Rabinovich
Alexander Rabinovich
Не все в Киеве зомбированы нaциcтcкой пропагандой.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги