В сети появилось скандальное видео с молодыми девушкой и парнем в метро Киева, которые, насмехаясь, говорили о том, что оккупированный Крым – это Россия.

Ролик опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" на своей странице в Facebook. Молодые люди разговаривали на русском языке (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Тот момент, когда в*та не где-то далеко, а рядом с вами, в киевском метро. Может, кто-то узнает эту девушку с в*тными мозгами, которая, улыбаясь, говорит, что..." – написал Штефан.

В метро Киева молодежь сняла скандальное видео о Крыме

Парень спросил девушку: "Крым – это Украина или Россия?". На это она ответила: "Россия".

Как сообщал OBOZREVATEL, один из грузоперевозчиков Киева опозорился рекламными флаерами, на которых напечатал карту Украины без временно оккупированного Крыма.

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