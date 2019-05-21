"Всю семью вырежу!" В Киеве группа хулиганов напала на мужчину с ребенком

В Киеве группа хулиганов на детской площадке напала на мужчину с маленьким ребенком. Они не только били, но и угрожали ему и семье.

Потерпевший в целях защиты был вынужден применить травматическое оружие. Инцидент произошел на проспекте Правды в Подольском районе, пишет "Киев Оперативный" в Facebook. Правоохранителей вызывали очевидцы конфликта (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Отец вместе со своим ребенком были на детской площадке, когда к ним подошла группа молодых людей, которые начали приставать к нему, а после этого начали драку", – рассказал один из полицейских.

Мужчина сделал несколько предупредительных выстрелов в воздух, но хулиганы все равно продолжили его бить. После этого он выстрелил в нападавших.

Место нападения Полиция Киева

"Всю семью твою вырежу!" – кричал один из злоумышленников.

В результате нападения ранения получили отец ребенка и два хулигана.

Примерное место нападения Google-карты

Как писал OBOZREVATEL, в последнее время в Киеве участились случаи нападения групп хулиганов возле одного из столичных ТЦ. Молодые люди выбирают случайную жертву, провоцируют с ней конфликт, а после этого принимаются массово ее избивать.

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