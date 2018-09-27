Вся Оболонь в дыму: в Киеве сгорела часть крупного рынка. Фото и видео мощного пожара

В четверг, 27 сентября, в Киеве на Оболони произошло масштабное возгорание на "Минском" рынке. Площадь огня составила 200 квадратных метров, густой дым накрыл весь район.

Пожар начался около 3:40 в одной из торговых точек, сообщает Информатор.

Огонь быстро распространился по рядам рынка внутрь. Чтобы добраться до очагов возгорания спасателям пришлось выламывать двери соседних киосков. По словам пожарных, существовала вероятность детонации баллонов с газом, которые установлены в ларьках общепита. Огонь удалось локализовать около 4:30.

Пожар на "Минском" рынке Информатор

По словам очевидцев, возгорание началось после того, как в одну из торговых точек неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью. Однако сотрудники рынка сообщили, что перед началом пожара видели как искрился один из щитков электропроводки.

Пожар на "Минском" рынке Информатор

Пожар на "Минском" рынке Информатор

Пожар на "Минском" рынке Информатор

Пожар на "Минском" рынке Информатор

Пожар на "Минском" рынке Информатор

Пожар на "Минском" рынке Информатор

Пожар на "Минском" рынке Информатор

Пожар на "Минском" рынке Информатор

Отмечается, что в результате пожара никто не пострадал. Спасатели вовремя провели эвакуацию, оцепив близлежащую территорию. На месте происшествия работали 3 пожарных расчета, несколько экипажей патрульной полиции, "скорая" и следственно-оперативная группа. Причины возгорания установит следствие.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве в жилом доме вспыхнул пожар.