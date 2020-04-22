Вспышка COVID-19 в Вишневом: зараженные закрылись от полиции

Два блока общежития в городе Вишневом Киевской области, где была обнаружена вспышка коронавируса COVID-19, закрылись и не допускают к себе никого, включая полицию.

По состоянию на утро 22 апреля проведен 131 тест на коронавирус, до конца дня тесты будут сделаны оставшимся жильцам общежития. Об этом в эфире ObozTV рассказал заместитель городского головы Вишневого Георгий Майсурадзе.

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Он сообщил, что Нацполиция помогла установить общее количество людей, которые проживают в общежитии на сегодняшний день. "Органами Национальной полиции было подтверждено 184 человека, но два блока не допускают к себе даже представителей полиции, они закрылись. Там есть зараженные. С учетом людей в этих блоках общее количество жильцов составляет 210-220 человек".

Два блока общежития в городе Вишневом Киевской области забаррикадировались

В понедельник, 20 апреля, было проведено 49 тестов, в результате было выявлено 37 инфицированных. Во вторник, 21 апреля, было проведено еще 82 теста, результаты ожидаются. "Сегодня будет проведено еще около 80 тестов. На конец сегодняшнего дня протестируем всех", – пообещал чиновник.

Он рассказал о том, что для помощи людям, оказавшимся в полной изоляции, организована горячая линия, где можно заказать бесплатную доставку продуктов, медикаментов и товаров первой необходимости. Кроме того, из городского бюджета пострадавшим будет выделена материальная помощь.

Как писал OBOZREVATEL, в общежитии города Вишневое Киевской области зафиксировали внезапную вспышку коронавируса COVID-19. Заразилось 37 человек, двое скончались.