Главная Новости
22 апреля • обновлено в 16:40
МоваЯзык
Lady МедОбоз

Вспышка COVID-19 в Вишневом: зараженные закрылись от полиции

1.9т
Читать материал на украинском

Два блока общежития в городе Вишневом Киевской области, где была обнаружена вспышка коронавируса COVID-19, закрылись и не допускают к себе никого, включая полицию.

По состоянию на утро 22 апреля проведен 131 тест на коронавирус, до конца дня тесты будут сделаны оставшимся жильцам общежития. Об этом в эфире ObozTV рассказал заместитель городского головы Вишневого Георгий Майсурадзе.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Он сообщил, что Нацполиция помогла установить общее количество людей, которые проживают в общежитии на сегодняшний день. "Органами Национальной полиции было подтверждено 184 человека, но два блока не допускают к себе даже представителей полиции, они закрылись. Там есть зараженные. С учетом людей в этих блоках общее количество жильцов составляет 210-220 человек".

Два блока общежития в городе Вишневом Киевской области забаррикадировались

Два блока общежития в городе Вишневом Киевской области забаррикадировались

В понедельник, 20 апреля, было проведено 49 тестов, в результате было выявлено 37 инфицированных. Во вторник, 21 апреля, было проведено еще 82 теста, результаты ожидаются. "Сегодня будет проведено еще около 80 тестов. На конец сегодняшнего дня протестируем всех", – пообещал чиновник.

Он рассказал о том, что для помощи людям, оказавшимся в полной изоляции, организована горячая линия, где можно заказать бесплатную доставку продуктов, медикаментов и товаров первой необходимости. Кроме того, из городского бюджета пострадавшим будет выделена материальная помощь.

Как писал OBOZREVATEL, в общежитии города Вишневое Киевской области зафиксировали внезапную вспышку коронавируса COVID-19. Заразилось 37 человек, двое скончались.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Итоги" на OBOZREVATEL.

Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Итоги Коронавирус Эфиры Oboz TV Новости ObozTV Прямая трансляция
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
5
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
понеслося... )))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Кияни Криминал

Новости

Все новости