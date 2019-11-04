"Вспоминают Голодомор!" В лесу под Киевом устроили свалку хлеба

В окрестностях Белой Церкви Киевской области жители обнаружили свалку плесневого хлеба. Огромное количество буханок лежало прямо посреди леса.
Фотодоказательства обнародовали в группе "Белая Церковь" в Facebook. Снимок опубликовал пользователь Александр Деминский.
"Вот такую гору хлеба нашел сегодня (1 ноября. – Ред.) в лесу у Фурсов. Интересно, откуда хлеб? Продайте со скидкой людям, нет, лучше выбросить!" – возмутился он.
Купи хлеба в лесу
Facebook "Белая Церковь"
Также фото хлебной свалки опубликовали в группе "По ту сторону новостей". В соцсети уточнили, что снимок был сделан в урочище Товста.
"Думаю, это какой-то хлебозавод вывоз возвращения из магазина на окраине. Со мной уже связались представители полиции, поедем на место происшествия", – уточнил Деминский.
Место выброса хлеба
Facebook "По ту сторону новостей"
"Фото мгновенно подхватили многочисленные сообщества в соцестях. Люди возмущаются, вспоминают Голодомор 1933 года, пишут, что лучше бы хлеб отдали нуждающимся, а не ждали, пока испортится", – отметили в соцсети.
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