Всплыла скандальная переписка киевского педофила с жертвами: фотодоказательства 18+

Киевские правоохранители опубликовали часть переписок 41-летнего педофила, которому объявили подозрение в развращении 10-летней девочки, с его жертвами.

Местный житель через интернет искал малолетних для удовлетворения половой страсти неестественным путем, написала пресс-служба полиции Киева на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы. Внимание, 18+).

Мужчина познакомился с 10-летней девочкой и общался с ней в сети по интернет-сети и телефону. Когда он почувствовал ее доверие, начал вести разговоры на сексуальные темы и отправлять изображения порнографического характера. Подозреваемый рассказывал о половых органах, актах и их значении, а также просил девочку присылать ему личные интимные фото.

В Киеве педофил развращал 10-летнюю девочку Скриншот

Тогда мужчина договорился с ребенком о встрече и повел его в заброшенное здание, где начал касаться девочки тела и целовать, но последняя вырвалась и убежала.

Во время проведения обыска по месту жительства подозреваемого правоохранители изъяли вещественные доказательства преступления. Среди них был мобильный телефон с фотогалереей порнографического характера. Снимки ему прислали дети.

Фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 153 (Сексуальное насилие) и ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

Подозреваемый в развращении 10-летней девочки в Киеве Полиция Киева

Переписка педофила с жертвой Полиция Киева

Переписка педофила с жертвой Полиция Киева

Переписка педофила с жертвой Полиция Киева

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 41-летний педофил набросился на 10-летнюю девочку. Случилось это в заброшенном здании. Мужчина познакомился с ребенком через соцсети, где присылал ей свои обнаженные фото и предлагал дружбу.

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