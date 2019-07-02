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"Всем срочно забрать детей!" В Киеве эвакуировали все детские садики

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В Киеве родители воспитанников детских садов 2 июля массово получили СМС о поисках взрывчатки в заведениях.

Как узнал OBOZREVATEL, сообщения родителям отправляли воспитатели дошкольных учреждений.

"Нам пришло СМС, что в садике ищут бомбу. Просили забрать ребенка", – сообщил нашим журналистам отец одного из малышей. Он добавил, что из здания детсада администрация вывела всех деток, а также персонал.

Родители забирают детей

Родители забирают детей

"Получила СМС с таким текстом: "Всем срочно забрать детей. Сад заминирован, у нас эвакуация",– сообщил в сети один из пользователей.

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OBOZREVATEL дозвонился в детский садик №290, что на улице Ревуцкого. Трубку поднял сторож, который подтвердил сообщение о минировании учреждения. "Дети и администрация детсада на улице. Ждут полицию", – сообщил мужчина.

СМС, которые получали родители

СМС, которые получали родители

СМС, которые получали родители

СМС, которые получали родители

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В Дарницком райуправлении полиции информацию о "минировании" OBOZREVATEL подтвердили.

"2 июля на электронную почту райуправления пришло сообщение, что заминировано 54 детских садика в Дарницком районе. Также были указаны адреса", – рассказал нам пресс-офицер Дарницкого управления полиции Евгений Ласкин.

Он также уточнил, что на место выехали правоохранители, которые проведут проверку.

В департаменте образования и науки КГГА OBOZREVATEL сообщили, что все дети, воспитатели и другие работники учреждений дошкольного образования района были эвакуированы на безопасное расстояние.

"Родители проинформированы о ситуации минирования и постепенно забирают детей домой. Воспитатели контролируют процесс и фиксируют количество детей, что остались, и тех, кого забрали родители", – сообщили в пресс-службе.

Позже стало известно о "минировании" всех детских садов Киева.

Воспитатели вывели детей из помещения детсада на стадион

Воспитатели вывели детей из помещения детсада на стадион

"Всем срочно забрать детей!" В Киеве эвакуировали все детские садики
"Всем срочно забрать детей!" В Киеве эвакуировали все детские садики

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 июля, детективы Харьковской области поймали в Киеве двух жителей столицы, которых подозревали в массовом лжеминировании в Харькове. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет.

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Автор
Александр КитральАлександр Китраль
Темы
ЭксклюзивКриминалНовости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Теги
детиНациональная полиция Украиныминирование
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