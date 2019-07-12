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"Всех подорву!" Под Киевом мужчина угрожал гранатой своей дочери

1.6т Читать материал на украинском

На Киевщине мужчина угрожал своей дочери с гранатой в руках, заявляя, что "всех подорвет". В этот момент в доме находилось пятеро детей.

Житель села Слобода, в нетрезвом состоянии, по неизвестной причине началу угрожать подрывом гранаты Ф-1 несовершеннолетней дочке, сообщили на странице полиции Киевщины в Facebook.

Правоохранители, приехав по месту вызова, начали вести с мужчиной переговоры и силой отобрали взрывчатку.

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Граната

Граната

Facebook Полиция Киевщины

"Они отвлекли внимание и применили приемы рукопашного боя", – уточнили в полиции.

За незаконное обращение с оружием и угрозы и насилие относительно сотрудника полиции открыты уголовные производства.

Как писал OBOZREVATEL, в июле в результате взрыва гранаты погиб мужчина. Это – житель поселка Коцюбинское, 1967 года рождения. Правоохранители установили, что вместе с потерпевшим неподалеку места взрыва находился его товарищ.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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