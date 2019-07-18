"Все стены в крови": появились первые фото с места убийства женщины в Киеве

В Киеве на месте убийства женщины 18 июля обнаружили множественные следы крови. По предварительным данным, ее били табуретом, тело было связано.
На место приехало большое количество силовиков: полиция, несколько лабораторий судмедэкспертов и криминалисты, сообщили в группе dtp.kiev.ua в Facebook.
"Жуткое утро четверга. Все стены в крови, женщина связана, труп. На месте значительные силы следствия", – уточнили в соцсети.
Место убийства
Facebook dtp.kiev.ua
Правоохранители
Facebook dtp.kiev.ua
Полиция пытается выйти на след преступника при помощи служебных собак. Имя и личность женщины не разглашается, но известно, что ее около 8:40 нашла подруга, которая пришла к ней в гости.
Полиция
Facebook dtp.kiev.ua
Полиция на месте убийства
Facebook dtp.kiev.ua
Место ЧП
Google-карты
Как писал OBOZREVATEL, 10 июня в Киеве в заброшенном здании обнаружили труп мужчины и оставленную рядом с ним записку. По предварительной информации, следов насильственной смерти на теле не было.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!
Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.