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"Все стены в крови": появились первые фото с места убийства женщины в Киеве

5.6т Читать материал на украинском

В Киеве на месте убийства женщины 18 июля обнаружили множественные следы крови. По предварительным данным, ее били табуретом, тело было связано.

На место приехало большое количество силовиков: полиция, несколько лабораторий судмедэкспертов и криминалисты, сообщили в группе dtp.kiev.ua в Facebook.

"Жуткое утро четверга. Все стены в крови, женщина связана, труп. На месте значительные силы следствия", – уточнили в соцсети.

Место убийства

Место убийства

Facebook dtp.kiev.ua

Правоохранители

Правоохранители

Facebook dtp.kiev.ua

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Полиция пытается выйти на след преступника при помощи служебных собак. Имя и личность женщины не разглашается, но известно, что ее около 8:40 нашла подруга, которая пришла к ней в гости.

Полиция

Полиция

Facebook dtp.kiev.ua

Полиция на месте убийства

Полиция на месте убийства

Facebook dtp.kiev.ua

Место ЧП

Место ЧП

Google-карты

Как писал OBOZREVATEL, 10 июня в Киеве в заброшенном здании обнаружили труп мужчины и оставленную рядом с ним записку. По предварительной информации, следов насильственной смерти на теле не было.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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