Все началось намного раньше рокового дня, – адвокат изнасилованной в Кагарлыке о новых деталях дела
Елена Сотник рассказала о новых деталях дела
События, которые привели к изнасилованию в Кагарлыке Киевской области, начали происходить еще до самого происшествия в отделении полиции.
Об этом в эфире "5 канала" заявила адвокат пострадавшей Елена Сотник. Она также отметила, что ее подзащитной не предоставили обещанную защиту.
"Хронология событий началась ранее, чем тот роковой день, когда произошло изнасилование и пытки. Она показывает проблему в целом в среднем звене. В системе, где друг друга покрывают. Такие действия полицейских, к сожалению, являются нормальными", – подчеркнула Сотник, добавив, что полную хронологию она расскажет на следующей неделе.
Адвокат добавила, что у ее подзащитной нет личной охраны, которую ей обещали. Установили только тревожную кнопку.
"До сегодняшнего дня у моей подзащитной нет защиты. Ей начальник полиции Клименко обещал личную охрану. Все, что установили, – это тревожную кнопку. Но далекое село. Пока туда приедет какая-то охрана, с ней может произойти все, что угодно", – рассказала Сотник.
Она напомнила, что один из фигурантов Николай Кузив при задержании обещал "вернуться и всем показать".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Сотрудников Кагарлыцкого отдела полиции в Киевской области подозревают в изнасиловании молодой женщины. Руководство отдела было отстранено.
Задержанными оказались 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима и 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив.
Выяснилось, что подозреваемые в изнасиловании сотрудники Кагарлыцкого отдела полиции за время службы не сделали ничего полезного, а один из них уже имел дисциплинарное наказание.
Также полицейские из Кагарлыка, которые подозреваются в изнасиловании, возможно, избежали переаттестации во время реформы полиции.
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