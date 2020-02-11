"Все говорят об убийстве": в загадочной гибели студента в Киеве появились новые нюансы

Знакомые загадочно погибшего в Киеве 20-летного Тараса Коваля уверены, что парня убили, но в полиции версия другая – он сам покончил с жизнью, повесившись.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Юноша – из села Белобожница Тернопольской области. Он ездил на учебу в Ивано-Франковск, но его тело нашли в именно в столице Украины, а точнее – в Сырецком парке, посетителей которого предупреждали о маньяке.

Так, студент стоматологического факультета Ивано-Франковского медицинского университета исчез 3 февраля, а спустя три дня его нашли мертвым в другом городе. Представители полиции Ивано-Франковской области рассказали изданию, что объявили парня в розыск, а тогда им позвонили и сообщили о его трагичной смерти.

В Киеве загадочно погиб студент

"Предварительно установлено, что на теле погибшего не было признаков насильственной смерти. Уголовное производство открыто по статье 115 с пометкой "самоубийство". Это все, что известно. И мы не знаем, как он оказался в столице", – отметили они.

По словам односельчан, парень был очень жизнерадостным, а его семья – состоятельной. Поэтому те сомневаются, что юноша мог наложить на себя руки.

"В селе все говорят об убийстве, но подтверждения этой информации нет. Дело в том, что у него все тело было в синяках. Но что случилось – толком никто не знает. Он очень активный и коммуникабельный", – рассказала односельчанка.

В Ивано-Франковском медицинском университете также заверили, что для них осталось загадкой – как студент оказался в столице. Парень уехал из дома на учебу, но так туда и не добрался.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве недалеко от торгово-развлекательного центра Gulliver при загадочных обстоятельствах скончался молодой парень, курьер Glovo. Знакомые уверены, что он был сильно избит, но в полиции такую версию не подтвердили.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!