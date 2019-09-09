Всадил нож в спину: на Киевщине задержали опасного мужчину

В городе Фастов Киевской области неизвестный всадил нож в спину 33-летнему местному жителю. Правоохранители задержали подозреваемого.

Как сообщила пресс-служба полиции Киевской области на своей странице в Facebook, в воскресенье, 9 сентября, на спецлинию "102" обратился мужчина, который сообщил, что его ударили ножом.

Пострадавший отдыхал в одном из местных кафе, где встрял в конфликт с другим мужчиной. Уже утром во дворе заведения на заявителя напали, но лицо обидчика пострадавший не разглядел, ведь удар был со спины.

Подозреваемый в нападении Полиция Киевской области

В ходе оперативно-розыскных действий полиция установила личность подозреваемого. Позже правоохранители остановили его авто, где обнаружили нож, вероятно, со следами крови.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Будет решаться вопрос об избрании меры пресечения.

Также правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Соломенском районе Киева, на улице Новополевой, 89/16, случилась массовая драка. В результате сильно пострадал парень: он был госпитализирован с ножевым ранением.

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