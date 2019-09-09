Главная Новости
10 сентября • обновлено в 06:51
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Криминал

Всадил нож в спину: на Киевщине задержали опасного мужчину

4.4т Читать материал на украинском

В городе Фастов Киевской области неизвестный всадил нож в спину 33-летнему местному жителю. Правоохранители задержали подозреваемого.

Как сообщила пресс-служба полиции Киевской области на своей странице в Facebook, в воскресенье, 9 сентября, на спецлинию "102" обратился мужчина, который сообщил, что его ударили ножом.

Пострадавший отдыхал в одном из местных кафе, где встрял в конфликт с другим мужчиной. Уже утром во дворе заведения на заявителя напали, но лицо обидчика пострадавший не разглядел, ведь удар был со спины.

Подозреваемый в нападении

Подозреваемый в нападении

Полиция Киевской области

В ходе оперативно-розыскных действий полиция установила личность подозреваемого. Позже правоохранители остановили его авто, где обнаружили нож, вероятно, со следами крови.

Новости
Дошло до стрельбы: под Киевом жестоко подрались родственники

Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Будет решаться вопрос об избрании меры пресечения.

Также правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Соломенском районе Киева, на улице Новополевой, 89/16, случилась массовая драка. В результате сильно пострадал парень: он был госпитализирован с ножевым ранением.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
6
1
Смешно
1
Интересно
8
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Драго Кувалда
Драго Кувалда
Очередной АТОшник,их там триста тысяч психически больных.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Драго Кувалда, судя по роже - паРРашник! Там одни мародеры и убийцы!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel