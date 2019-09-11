Вознаграждение – 100 тысяч: в Киеве разыскивают опасных разбойников. Фото

Полиция Киева начала розыск мужчин, которых заподозрили в совершении серии разбойных нападений на ювелирные магазины в течение 2018-2019 годов. Правоохранители обратились за помощью к гражданам и пообещали 100 тысяч гривен за информацию о местонахождении предполагаемых преступников.

Мужчины работали в группе по четко определенной схеме: пока один вооруженный фигурант заходил в заведение, двое других в это время дежурили на улице. Об этом написала пресс-служба полиции Киева на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

После совершения преступления подозреваемые расходились в разных направлениях, чтобы их вместе не зафиксировали камеры видеонаблюдения.

В Киеве разыскивают опасных разбойников Полиция Киева

Приметы разыскиваемых лиц:

Возраст 30-35 лет, рост – 180-185 см, худощавый, с короткой прической. Может быть одет в спортивную куртку с темными полосками вдоль рукавов и вставками на груди, синие джинсы, темную обувь. На голове – серая панама с красным и белым ободками.

Возраст 40-45 лет, рост – 175-180 см, среднего телосложения, темные короткие волосы с лобными залысинами, смуглый. Может быть в темно-синей футболке, черных брюках и обуви, а также иметь с собой черную спортивную кофту.

Возраст 40-45 лет, рост – 180-185 см, крепкого телосложения, лысый. Может быть одет в черную футболку с буквой "В" белого цвета на груди, темные брюки и обувь.

В Киеве разыскивают опасных разбойников Полиция Киева

За информацию о их местонахождении пообещали 100 тысяч гривен Полиция Киева

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве за попытку изнасилования Деснянское управление полиции разыскивает мужчину. На вид ему около 40 лет, рост – 180-185 см, плотного телосложения, темно-русые волосы с залысинами.

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