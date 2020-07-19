Возле Пешеходного моста в Киеве произошло масштабное ДТП. Видео

Кирилл Лютый Криминал 18:39, 19.07.2020

В воскресенье, 19 июля, в Киеве произошло масштабное ДТП на Набережной.

Как передает в Facebook "Киев оперативный", авария случилась возле Пешеходного моста.

Как видно на опубликованном видео, участниками происшествия стали четыре легковых автомобиля, три из которых вместе находятся на тротуаре, а четвертый на проезжей части.

О жертвах и пострадавших, а также других подробностях, пока что неизвестно.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее под Киевом девушка за рулем джипа Ford протаранила шесть припаркованных автомобилей.

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Кияни Криминал

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