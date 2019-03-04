Возле квартиры бывшей: в Киеве нашли повешенного мужчину

В Киеве мужчина повесился в подъезде около квартиры своей бывшей жены. Трагедия произошла на ул. Милославская.

Тело висело на веревке на шестом этаже, сообщили в группе dtp.kiev.ua в Facebook.

"Мужчина 1963 года рождения повесился на бельевой веревке, которую привязал к трубе в парадном", – рассказали свидетели.

По данным правоохранителей, раньше погибший жил в квартире, рядом с которой и обнаружили тело. Самоубийство, вероятно, он совершил еще ночью 4 марта, однако нашли его только около 7 утра.

В Киеве мужчина повесился возле квартиры Facebook dtp.kiev.ua

В Киеве мужчина повесился возле квартиры Facebook dtp.kiev.ua

Полиция устанавливает все детали происшествия и опрашивает жителей дома.

Как писал OBOZREVATEL, в августе в Киеве нашли повешенным молодого парня. Его обнаружили на территории промзоны в Святошинском районе.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!