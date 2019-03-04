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/Криминал

Возле квартиры бывшей: в Киеве нашли повешенного мужчину

5.7тЧитать материал на украинском

В Киеве мужчина повесился в подъезде около квартиры своей бывшей жены. Трагедия произошла на ул. Милославская.

Тело висело на веревке на шестом этаже, сообщили в группе dtp.kiev.ua в Facebook.

"Мужчина 1963 года рождения повесился на бельевой веревке, которую привязал к трубе в парадном", – рассказали свидетели.

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По данным правоохранителей, раньше погибший жил в квартире, рядом с которой и обнаружили тело. Самоубийство, вероятно, он совершил еще ночью 4 марта, однако нашли его только около 7 утра.

В Киеве мужчина повесился возле квартиры

В Киеве мужчина повесился возле квартиры

Facebook dtp.kiev.ua

В Киеве мужчина повесился возле квартиры

В Киеве мужчина повесился возле квартиры

Facebook dtp.kiev.ua

Полиция устанавливает все детали происшествия и опрашивает жителей дома.

Как писал OBOZREVATEL, в августе в Киеве нашли повешенным молодого парня. Его обнаружили на территории промзоны в Святошинском районе.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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