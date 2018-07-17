В Киеве произошла стрельба: стали известны подробности

В Киеве возле Национального ботанического сада им. Н. Гришко произошла драка, закончившаяся стрельбой.
Инцидент случился в ночь на 17 июля на ул. Тимирязевская. Как сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе столичного управления Национальной полиции, перепалка возникла между двумя компаниями.
"Впоследствии конфликт перерос в драку. В результате один из участников вытащил травматический пистолет и один раз выстрелил в воздух. После этого одна компания оставила место происшествия, другая ожидала приезда полиции", — сообщили в пресс-службе.
По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.
Стрельба в Киеве
Информатор
Полиция устанавливает всех участников происшествия и после проверки будет дана соответствующая правовая квалификация.
Стрельба в Киеве
Информатор
Стрельба в Киеве
Место происшествия
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Софиевской Борщаговке Киево-Святошинского района произошло разбойное нападение со стрельбой.
Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на Обозревателе.