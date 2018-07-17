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В Киеве произошла стрельба: стали известны подробности

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В Киеве возле Национального ботанического сада им. Н. Гришко произошла драка, закончившаяся стрельбой.

Инцидент случился в ночь на 17 июля на ул. Тимирязевская. Как сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе столичного управления Национальной полиции, перепалка возникла между двумя компаниями.

"Впоследствии конфликт перерос в драку. В результате один из участников вытащил травматический пистолет и один раз выстрелил в воздух. После этого одна компания оставила место происшествия, другая ожидала приезда полиции", — сообщили в пресс-службе.

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По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.

Стрельба в Киеве

Информатор

Полиция устанавливает всех участников происшествия и после проверки будет дана соответствующая правовая квалификация.

Стрельба в Киеве

Информатор

Стрельба в Киеве

Место происшествия

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Софиевской Борщаговке Киево-Святошинского района произошло разбойное нападение со стрельбой.

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на Обозревателе.

Темы
ЭксклюзивКриминал
Место
УкраинаКиев
Объекты
криминалстрельбаНациональная полиция Украины
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