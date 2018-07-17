В Киеве произошла стрельба: стали известны подробности

В Киеве возле Национального ботанического сада им. Н. Гришко произошла драка, закончившаяся стрельбой.

Инцидент случился в ночь на 17 июля на ул. Тимирязевская. Как сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе столичного управления Национальной полиции, перепалка возникла между двумя компаниями.

"Впоследствии конфликт перерос в драку. В результате один из участников вытащил травматический пистолет и один раз выстрелил в воздух. После этого одна компания оставила место происшествия, другая ожидала приезда полиции", — сообщили в пресс-службе.

По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.

Стрельба в Киеве Информатор

Полиция устанавливает всех участников происшествия и после проверки будет дана соответствующая правовая квалификация.

Стрельба в Киеве Информатор

Стрельба в Киеве Место происшествия

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Софиевской Борщаговке Киево-Святошинского района произошло разбойное нападение со стрельбой.