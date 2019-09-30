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30 сентября • обновлено в 12:52
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Воровали на ремонте дорог: на Киевщине объявили подозрения трем главам сельсоветов

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В Киевской области трем главам сельсоветов объявили о подозрении в растрате денег, выделенных на ремонт дорог.

Речь идет о 2,4 млн бюджетных средств, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины. По версии следствия, в 2017-2018 годах служебные лица трех сел подписали акты приемки строительных работ с директором подрядной организации и перевели на его счет около 20 млн гривен.

Работы были проведены не полностью и не соответствовали требованиям. Убытки составили более 2, 4 млн в общей сложности.

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В ГПУ напомнили, что в июле 2019 года объявили о подозрении директору подрядной организации, котора выполняла эти ремонтные работы.

Ремонт дорог (иллюстрация)

Ремонт дорог (иллюстрация)

LB.ua

"Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве", – уточнили в Генпрокуратуре.

Как писал OBOZREVATEL, в августе заместителю главы Бориспольского городского совета объявили о подозрении в получении неправомерной выгоды. Он использовал свое служебное положение и систематически получал неправомерную выгоду от субъектов предпринимательской деятельности за заключение договоров подряда на выполнение работ, оказание услуг и поставку товарно-материальных ценностей за бюджетные средства.

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Место
Украина Киев
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