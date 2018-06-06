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Воровали деньги и ПИН-коды карт: в Киеве раскрыли банду мошенников

2.3тЧитать новость на украинском

В Киеве разоблачили деятельность преступной группировки, которая воровала деньги с банковских карт.

5 июня киберполиция провела обыски в жилищах подозреваемых в мошенничестве и обнаружила там большое количество улик. Об этом сообщили в пресс-службе ПриватБанка на официальном сайте.

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"Это приборы для считывания информации с банковских карт клиентов, накладки для фиксации ПИН-кодов, части банкоматов, на которых злоумышленники тестировали свое мошенническое оборудование, и приборы для изготовления поддельных банковских карт", ― пояснили в пресс-службе.

Пресс-служба ПриватБанка

Пресс-служба ПриватБанка

Пресс-служба ПриватБанка

Кроме этого, правоохранители изъяли более 500 пластиковых карт с магнитной полосой, различную компьютерную технику и деньги.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве орудовали валютные мошенники.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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