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13 сентября • обновлено в 12:24
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/ Криминал

Вооруженные и в масках: на Киевщине задержали опасную преступную банду

1.2т Читать материал на украинском

В Иванковском районе Киевской области задержали преступную банду, которая в конце августа с оружием ворвалась в дом предпринимателей. Неизвестные связали супругов, угрожали им, а также отобрали ценные вещи и авто.

На след членов банды вышла криминальная полиция области. Подозреваемых задержали спецназовцы, написал глава полиции Киевщины Андрей Небытов в пятницу, 13 сентября, на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Четверо в масках с оружием связали супругов, угрожали утюгом и даже прострелили ногу владельцу дома. Преступники отобрали драгоценности, деньги и автомобиль Audi", – отметил он.

На Киевщине задержали опасную преступную банду

На Киевщине задержали опасную преступную банду

Facebook Андрея Небытова

Во время обысков домов и автомобилей задержанных следователи изъяли гранаты, патроны, средства связи и вещественные доказательства.

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Уголовное производство открыли по ч.3 ст. 187 (Разбой) ч. ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством), по ст. 257 (Бандитизм) и ст. 263 (Незаконное обращение с оружием) УК Украины.

Она с оружием ворвалась в дом предпринимателей

Она с оружием ворвалась в дом предпринимателей

Facebook Андрея Небытова

Неизвестные связали супругов, угрожали, отобрали ценные вещи и авто

Неизвестные связали супругов, угрожали, отобрали ценные вещи и авто

Facebook Андрея Небытова

На Киевщине задержали опасную преступную банду

На Киевщине задержали опасную преступную банду

Facebook Андрея Небытова

Она с оружием ворвалась в дом предпринимателей

Она с оружием ворвалась в дом предпринимателей

Facebook Андрея Небытова

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве, Виннице и Черкасской области задержали участников вооруженной группировки, которые грабили элитные квартиры украинский.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Чан Джеки
Чан Джеки
по самое немогу етим тварям.
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