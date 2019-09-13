Вооруженные и в масках: на Киевщине задержали опасную преступную банду

В Иванковском районе Киевской области задержали преступную банду, которая в конце августа с оружием ворвалась в дом предпринимателей. Неизвестные связали супругов, угрожали им, а также отобрали ценные вещи и авто.
На след членов банды вышла криминальная полиция области. Подозреваемых задержали спецназовцы, написал глава полиции Киевщины Андрей Небытов в пятницу, 13 сентября, на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
"Четверо в масках с оружием связали супругов, угрожали утюгом и даже прострелили ногу владельцу дома. Преступники отобрали драгоценности, деньги и автомобиль Audi", – отметил он.
На Киевщине задержали опасную преступную банду
Facebook Андрея Небытова
Во время обысков домов и автомобилей задержанных следователи изъяли гранаты, патроны, средства связи и вещественные доказательства.
Уголовное производство открыли по ч.3 ст. 187 (Разбой) ч. ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством), по ст. 257 (Бандитизм) и ст. 263 (Незаконное обращение с оружием) УК Украины.
Она с оружием ворвалась в дом предпринимателей
Facebook Андрея Небытова
Неизвестные связали супругов, угрожали, отобрали ценные вещи и авто
Facebook Андрея Небытова
На Киевщине задержали опасную преступную банду
Facebook Андрея Небытова
Она с оружием ворвалась в дом предпринимателей
Facebook Андрея Небытова
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве, Виннице и Черкасской области задержали участников вооруженной группировки, которые грабили элитные квартиры украинский.
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